Полпред Жога на форуме волонтеров и пожар в Новом Уренгое: главные события недели в ЯНАО

В Ямало-Ненецком округе за неделю произошло сразу несколько резонансных событий: от трагического пожара со смертельным исходом до открытия первого ресторана сербской кухни. Тем временем в Новом Уренгое стартовал форум «Патриоты Урала» с участием полпреда Жоги, а на переправе между Салехардом и Лабытнанги запускают суда на воздушной подушке. Об этих и других важных событиях региона за неделю с 3 по 9 ноября — в материале URA.RU.

В новоуренгойской квартире обнаружены тела мужчины и женщины после пожара

В многоэтажном доме в микрорайоне Оптимистов произошел пожар, в результате которого погибли двое взрослых. Возгорание на четвертом этаже ликвидировали спасатели, однако обнаружить людей живыми не удалось. Следственный комитет начал доследственную проверку, назначены экспертизы для установления причин трагедии.

Полпред Жога открыл в Новом Уренгое форум «Патриоты Урала»

Артем Жога и губернатор Дмитрий Артюхов приняли участие в открытии четвертого форума волонтеров. Полпред поблагодарил город за гостеприимство и призвал участников к плодотворной работе по поддержке военнослужащих СВО и их семей. На форуме разработали конкретные предложения по решению проблем. Мероприятие объединило активистов со всего Уральского федерального округа.

Помимо этого полпред Жога и глава Ямала Артюхов посетили выставку техники уральских производителей, где представлены дроны и РЭБ, включая инновационные «Упырь» и «Упырь-К» от «Уралдронзавода». В выставке участвовали 13 производителей военной техники.

Между Салехардом и Лабытнанги запустят суда на воздушной подушке

С 9 ноября на переправе начнут курсировать «Нептуны-23». В часы пик будут задействованы три судна, перевозки осуществляются с 6:45 до 23:00. Пассажирам доступны билеты в кассах и информация через telegram-бота «Переправа ЛБТ-СХД».

В Ноябрьске открыли первый на Ямале ресторан сербской кухни

«Кафана Српска» на 80 мест начала работу при поддержке центра «Мой бизнес». На открытии присутствовала делегация из Сербии, которая преподнесла заведению памятную картину. Ресторан оснащен банкетным залом и современной кухней.

Глава Приуральского района стала секретарем местного отделения «Единой России»

Марина Трескова избрана на новую должность — она избрана секретарем местного отделения партии «Единая Россия». Трескова заявила о работе в режиме «24/7». Среди приоритетов — поддержка участников СВО, модернизация ЖКХ и развитие социальной инфраструктуры в отдаленных поселках.

В ЯНАО сократили расходы на депутатов Госдумы

Бюджет на обеспечение деятельности депутатов и их помощников уменьшен на 3 млн рублей — с 16,2 до 13,2 млн. Также сокращены расходы на членов Совфеда — с 14,8 до 14,4 млн рублей.

На Ямале выбрали лучших барменов и официантов