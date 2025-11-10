В России защитят индийских мигрантов

Документ может быть подписан во время визита Путина в Нью-Дели, указано в материале Фото: пресс-служба президента РФ

Россия и Индия готовят соглашение, которое поможет защитить права работников из Индии. Предположительно, к концу года будет устроено более 70 тысяч работников. Об этом сообщили иностранные СМИ.

«К концу 2025 года в России будет трудоустроено чуть более 70 000 индийцев в соответствии с квотой, установленной российским министерством труда», — указано в материале The Economic Times. Отмечается, что соглашение может быть подписано во время визита президента РФ Владимира Путина в Нью-Дели, указано в материале.