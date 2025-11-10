Логотип РИА URA.RU
Соседов раскрыл, кто сможет составить конкуренцию SHAMAN

Соседов: Шаляпин мог стать новым SHAMAN, но не попал в волну
10 ноября 2025 в 07:44
Успеха уровня SHAMAN вполне заслуживает Прохор Шаляпин, считает известный критик

Фото: Вячеслав Немышев © URA.RU

Прохор Шаляпин мог бы достичь успеха уровня SHAMAN (Ярослава Дронова), но этого не произошло. Такое мнение высказал музыкальный критик Сергей Соседов, который высказал мнение о творческом пути Прохора.

«Прохор Шаляпин мог быть вместо SHAMAN и петь „Я русский“, но по-другому. Но вот он не попал в эту волну, не случилось», — отметил критик в подкасте «За деньги». Эксперт подчеркнул, что у Шаляпина есть своя аудитория, и выразил недоумение по поводу отсутствия приглашений на телевидение.

Критик провел параллель с успешными певцами-блогерами, которые регулярно появляются на телеэкранах и ведут различные проекты. По мнению Соседова, некоторые артисты, которые объективно заслуживают внимания, не получают таких возможностей.

При этом Шаляпин продолжает выступать, в частности, на корпоративах. Ранее он отмечал, что это необходимо ему для обеспечения финансовой стабильности в будущем, так как он не рассчитывает на государственную пенсию.

