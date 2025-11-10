В Европе признали, что у Евросоюза нет права конфисковывать российские активы

Евросоюз не имеет использовать российские активы, так как это нарушит мировое законодательство, заявил депутат Фото: Создано в Midjourney © URA.RU

Евросоюз не имеет права прикасаться к российским активам, так как это нарушит международное право. Об этом заявил депутат болгарского парламента, лидер партии «Величие» Ивелин Михайлов.

«В этом и заключается проблема — законы и правила меняются в зависимости от ситуации. Международное право ясно: государственная собственность неприкосновенна. А теперь они (ЕС — прим. URA.RU) берут эти деньги (активы ЦБ РФ — прим. URA.RU) — кто вы такие, чтобы это брать?» — заявил Михайлов. Его слова приводят РИА Новости.

Помимо этого депутат отметил, что аналогичная ситуация с нарушением правил и законов происходит и в Болгарии. По его словам, власти страны, как и Запад, меняют законы и делают «как хотят».

