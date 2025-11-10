В Европе признали, что у Евросоюза нет права конфисковывать российские активы
Евросоюз не имеет использовать российские активы, так как это нарушит мировое законодательство, заявил депутат
Фото: Создано в Midjourney © URA.RU
Евросоюз не имеет права прикасаться к российским активам, так как это нарушит международное право. Об этом заявил депутат болгарского парламента, лидер партии «Величие» Ивелин Михайлов.
«В этом и заключается проблема — законы и правила меняются в зависимости от ситуации. Международное право ясно: государственная собственность неприкосновенна. А теперь они (ЕС — прим. URA.RU) берут эти деньги (активы ЦБ РФ — прим. URA.RU) — кто вы такие, чтобы это брать?» — заявил Михайлов. Его слова приводят РИА Новости.
Помимо этого депутат отметил, что аналогичная ситуация с нарушением правил и законов происходит и в Болгарии. По его словам, власти страны, как и Запад, меняют законы и делают «как хотят».
Ранее премьер-министр Бельгии Барт де Вевер высказывался о необходимости компенсации в случае возвращения России права распоряжаться замороженными активами и призывал страны-члены ЕС принять обязательства по использованию этих активов. При этом он отмечал, что Бельгия готова поддержать дальнейшее рассмотрение вопроса при выполнении ряда условий, однако эти предложения не встретили значительной поддержки среди участников переговоров.
