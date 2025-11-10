Аэропорт Уфы временно закрыт
Временные ограничения введены в аэропорту Уфы
10 ноября 2025 в 07:51
В аэропорту Уфы введен план «Ковер»
Фото: Илья Московец © URA.RU
В аэропорту Уфы введены временные ограничения на взлет и посадку воздушных судов. Об этом сообщили в Росавиации.
«Аэропорт Уфа. Введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов», — заявил представитель Росавиации Артем Кореняко. Он уточнил, что меры носят временный характер и необходимы для обеспечения безопасности полетов.
Материал из сюжета:Спецоперация РФ на Украине
