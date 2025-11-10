ММК покажет в Санкт-Петербурге самовосстанавливающуюся защиту от ржавчины

ММК представит на выставке инновационные разработки Фото: Илья Московец © URA.RU

Группа ММК (ПАО «Магнитогорский металлургический комбинат», Челябинская область) примет активное участие в 31-й Международной промышленной выставке «Металл-Экспо 2025» в Санкт-Петербурге. Наряду с уже востребованным потребителями продукцией, компания представит новую, перспективную продукцию, в том числе самовосстанавливающееся покрытие для стали.

«ПАО „ММК“ представит металлопрокат с инновационным коррозионностойким покрытием на основе сплава цинка, алюминия и магния под брендом MAGProtect. Разработанное специалистами ММК покрытие имеет в пять раз большую коррозионную стойкость по сравнению с традиционным цинковым. Его применение позволяет многократно снижать толщину наносимого слоя с сохранением гарантируемых защитных характеристик. Одной из уникальных особенностей покрытия является его способность к самовосстановлению по кромкам и в местах повреждений», — сообщили в пресс-службе комбината.

Другая новинка от ММК — свариваемая арматура повышенной прочности класса А600С. Она может применяться в конструкциях, подвергающихся воздействию повышенных нагрузок. Это монолитное домостроение, уникальные высотные здания и сооружения, крупные промышленные объекты, мосты, станции метрополитена, тоннели, эстакады и так далее.

Еще один участник коллективного стенда компании — «ММК-Лысьвенский металлургический завод» представит прокат с декоративным покрытием под торговой маркой SteelArt Design. Это не имеющий аналогов в России оцинкованный прокат с рисунком, нанесенным методом цифровой печати. Передовые технологии и современное оборудование обеспечивают превосходное качество печати, позволяя воспроизводить разнообразные рисунки. SteelArt Design открывает горизонты для реализации всевозможных дизайнерских проектов