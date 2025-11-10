Моря и океаны: куда тюменцы полетят на Новый год

Тюменцы отметят Новый год в Таиланде Фото: Алена Полозова © URA.RU

Тюменцы на новогодние каникулы полетят во Вьетнам, Египет, ОАЭ и Таиланд. Об этом рассказала владелица местного турагентства Юлия Лисина. В следующем году горожане будут отдыхать целых 12 дней.

«На новогодние каникулы открыта полетная программа из Тюмени в ОАЭ, Вьетнам, Египет и Таиланд. Больше всего путевок распродано в Дубай и на Пхукет», — рассказала турагент.

В Объединенные Арабские Эмираты самолеты летают по понедельникам и пятницам. Стоимость путевок на семь ночей на двух туристов начинается от 185 тысяч рублей.

