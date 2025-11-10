Моря и океаны: куда тюменцы полетят на Новый год
Тюменцы отметят Новый год в Таиланде
Фото: Алена Полозова © URA.RU
Тюменцы на новогодние каникулы полетят во Вьетнам, Египет, ОАЭ и Таиланд. Об этом рассказала владелица местного турагентства Юлия Лисина. В следующем году горожане будут отдыхать целых 12 дней.
«На новогодние каникулы открыта полетная программа из Тюмени в ОАЭ, Вьетнам, Египет и Таиланд. Больше всего путевок распродано в Дубай и на Пхукет», — рассказала турагент.
В Объединенные Арабские Эмираты самолеты летают по понедельникам и пятницам. Стоимость путевок на семь ночей на двух туристов начинается от 185 тысяч рублей.
Во Вьетнам, на остров Фукуок можно улететь на 10 ночей за 220 тысяч рублей. Стоимость путевки в Египет на Новый год на девять ночей начинается от 170 000 рублей на двоих с программой «все включено». В Таиланд, на остров Пхукет, цена путевок будет стартовать от 240 000 рублей за двоих туристов, тип питания — завтраки.
