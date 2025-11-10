В Златоусте депутат пожаловалась в прокуратуру на запрет снимать заседания

Раиса Истомина отстаивает право показывать избирателям депутатские дискуссии Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Депутат горсобрания Златоуста (Челябинская область) Раиса Истомина пожаловалась в прокуратуру из-за запрета вести видеосъемку заседаний. Но народная избранница настаивает на том, что в законодательстве нет таких запретов.

«Помощнику депутата Истоминой запретили вести видеосъемку заседания комиссии по инфраструктуре и жизнеобеспечению без объяснения причин. Считаю, что тем самым были нарушены нормы действующего законодательства, в том числе затрагивающие конституционные права граждан», — заявила прокурору Александру Моисееву Истомина.

Депутат сослалась на положение о помощниках депутатов. Согласно документу, съемка возможна, но с разрешения председательствующего. В предыдущем созыве депутат регулярно инициировала съемки, выпустив в соцсети 321 ролик. Инициативу запрета Истомина связала с решением спикера горсобрания Алексея Карюкова. В своем обращении в прокуратуру парламентарий указала на право граждан иметь доступ к информации о работе органов местного самоуправления. Представители могут сообщать о своей работе, в том числе через интернет.

Большинство депутатов комиссии по городской инфраструктуре не поддержали коллегу. Решение о запрете видеосъемки помощнику Истоминой было принято 7 октября большинством голосов — 11 человек проголосовали «за» запрет.

«Принципиально я был не против съемок, потому что нам скрывать нечего. Люди могут знать, как проходят заседания. Но здесь важный момент. В процессе обсуждения бывают разные ситуации: депутаты могут повысить голос, привести контраргументы. Избирателям эти эмоциональные всплески видеть не надо. После обсуждения принимается решение: люди о нем узнают. На заседаниях ведутся аудиозаписи, по которым всегда можно понять позицию каждого из присутствующих. Я ими постоянно пользуюсь», — заявил URA.RU депутат Сергей Лукьянов.

Получив отказ в съемке заседания комиссии, Истомина потребовала предоставить ей аудиозапись. Однако получила ответ о том, что по регламенту аудиозапись комиссий не ведется. С видеосъемкой, которую вел аппарат собрания, тоже не заладилось. В ответе за подписью председателя горсобрания Алексея Карюкова сказано, что запись 21 октября велась в «тестовом режиме» и предоставить ее «по техническим причинам» невозможно.