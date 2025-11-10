Когда тюменцам можно будет выходить на лед

Безопасный для человека лед формируется в течение 10 дней при температуре минус 10 градусов Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В Тюменской области зафиксирован первый случай падения человека под лед. Агентство URA.RU публикует рекомендации, когда и при каких условиях тюменцы могут выходить на замерзшие водоемы региона.

Когда лед безопасен для хождения

Во-первых, стоит понимать, что любой выход на лед несет в себе риски. Особенно это актуально для осени, когда устойчивых морозов еще нет. И даже, когда температура воздуха будет достаточно низкой, толщина безопасного для человека льда составляет не менее 10 сантиметров.

Такой лед образуется не сразу. Чтобы он сформировался, необходимо ожидать минимум десять дней при температуре не выше минус десяти градусов. В противном случае спасательные службы не рекомендуют выходить на ледовый покров.

Как отличить прочный лед

Прочный и слабый лед отличаются цветом. Молодой лед отличается от старого более темным цветом. Также у такого покрова присутствует ровный снег, без застругов (узкого и тонкого снежного гребня, созданного под воздействием ветра). Безопаснее всего переходить лед с зеленоватым или синеватым оттенком.

Как помочь человеку, провалившемуся под лед

В случае если вы стали свидетелем того, как человек провалился под лед, необходимо взять любой подходящий предмет — палку, шест или доску — и предельно осторожно приблизиться к полынье, передвигаясь ползком. Следует добраться до точки, откуда будет удобно протянуть палку пострадавшему. После того как человек в воде ухватится за протянутый предмет, требуется аккуратно извлечь его из воды. После выхода из полыньи важно отползти на безопасное расстояние от ее края.

Однако, если же под лед провалились вы, то необходимо подплыть к краю полыньи, откуда поступает течение. Такой подход позволит избежать затягивания под лед. Далее важно максимально высунуться из воды, опереться грудью и попробовать запрокинуть ногу на лед.