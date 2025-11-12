Вечеринка, посвященная кофе, ждет подростков в челябинской библиотеке Фото: Создано в Midjourney © URA.RU

В предстоящие выходные юных челябинцев и их родителей ждут творческие мастер-классы каллиграфии и мультипликации, кулинарные уроки, а также на кукольные и теневые спектакли. Кроме того, для подростков организуют кофейную вечеринку с квизами и гаданиями. Подробнее об этих и других развлечениях 15-16 ноября — в афише URA.RU.

Творческие мастер-классы

Публичная библиотека 15 ноября в 10:30 приглашает детей и их родителей на урок каллиграфии «Волшебство русского письма». Педагоги познакомят участников с техникой письма пером-макалкой, расскажут о влиянии каллиграфии на развитие моторики, мышления, психики и дыхания. Вход свободный. (7+)

Там же 15 ноября в 12:00 пройдет мастер-класс по мультипликации «Звезды героев». Ребят познакомят с профессией мультипликатора, этапами создания анимационного фильма и работой в программе Moho. Участники создадут собственный мультфильм о героических символах страны, работая над сценарием, персонажами и графикой. Участие бесплатное. (6+)

Кулинарные мастер-классы

В кулинарной студии Parmesun 16 ноября в 14:00 проведут детский кулинарный курс. Участники приготовят домашнюю пиццу с курицей и сыром, а также фруктовый салат с мороженым и шоколадом. Стоимость участия — 1500 рублей. (6+)

Кулинарная студия «Классное время» 15 ноября в 11:00 устроит мастер-класс по росписи кашпо в виде котиков. После творческой части участников ждет игра в лото и чаепитие. Стоимость — 400 рублей.

16 ноября в 13:30 в студии пройдет мастер-класс по приготовлению домашнего яблочного зефира в виде новогодних елочек. Юные кондитеры узнают рецепт и технику приготовления, а также украсят изделие сахарными игрушками. Стоимость билета для мамы и ребенка — 1200 рублей. (7+)

Кофейная вечеринка

Молодежный отдел библиотеки имени Пушкина 15 ноября в 16:00 проведет «Кофейную вечеринку» для всех желающих. Гостей ждет кофейный квиз, гадание на зернах, роспись с использованием кофе, мастер-класс по сургучной печати и кофе-брейк. Вход свободный. (14+)

Выставка про историю МВД

В Государственном историческом музее Южного Урала с 29 октября по 14 декабря работает выставка «МВД. История продолжается» в галерее «Восток-Запад». Экспозиция приурочена ко Дню сотрудника органов внутренних дел и рассказывает об истории разных подразделений, включая ГАИ (ГИБДД). На выставке представлены уникальные экспонаты из Музея правоохранительных органов региона и Музея Госавтоинспекции. Стоимость билета — от 200 рублей. (6+)

Спектакли

Детский театр песка и теней «Скарабей» 15 ноября в 11:00 и 15:00 представит спектакль «Свистать всех на Марс!». Это история о мальчике Матвее, который решает отправиться на Марс, чтобы спасти маму, разгадать космические загадки и помочь другу. Спектакль расскажет о силе мечты, плохом и хорошем и о том, как даже маленький человек может быть творцом. (6+)

Театр кукол 15 и 16 ноября покажет спектакль «Удивительное путешествие кролика Эдварда» — историю об игрушечном кролике Эдварде Тюлейне, который после падения за борт корабля проходит через множество испытаний и обретает душу. Постановка поведает о превращении самовлюбленной игрушки в существо с живым сердцем. Стоимость билета — от 500 рублей. (6+)