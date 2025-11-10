Какие праздники отмечают 12 ноября 2025: что можно и нельзя делать

Мероприятия по борьбе с пневмонией проходят в том числе и в России Фото: Илья Московец © URA.RU

12 ноября объединяет в себе здоровье, заботу, веру и безопасность. В мире отмечают день борьбы с пневмонией, в России отдают дань уважения специалистам по безопасности и синицам. Православные чтят память святых Зиновия и Зиновии, а в народе этот день считался счастливым для охотников и рыбаков. 12 ноября родились Людмила Гурченко, Юрий Кара и Райан Гослинг. Подробнее о праздниках, традициях и запретах дня — в материале URA.RU.

Международные праздники 12 ноября 2025

Всемирный день борьбы с пневмонией

12 ноября во всем мире отмечают Всемирный день борьбы с пневмонией. Дата учреждена для того, чтобы привлечь внимание к опасности заболевания, которое остается одной из ведущих причин смерти среди детей младше пяти лет.

По данным Всемирной организации здравоохранения, ежегодно пневмонией заболевают около 450 миллионов человек и порядка 7 миллионов случаев заканчиваются летально. Только в 2019 году от этой болезни умерли более 740 тысяч детей, что составляет 14% всех детских смертей на планете.

Пневмония — это не просто «затянувшаяся простуда». Болезнь может развиваться стремительно, поражая легкие и вызывая тяжелое воспаление. Особенно опасна она для малышей, пожилых людей и тех, у кого ослаблен иммунитет.

Аппарат искусственной вентиляции легких является незаменимым помощником, когда пациент не может дышать самостоятельно Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Инициатором Всемирного дня стала Глобальная коалиция против детской пневмонии, созданная в 2009 году более чем сотней медицинских и благотворительных организаций. Цель — информировать людей о симптомах, профилактике и необходимости своевременного лечения.

Главные задачи праздника:

повысить осведомленность о пневмонии, особенно как о главной угрозе детям до пяти лет;

продвигать меры защиты и профилактики;

развивать международное сотрудничество в борьбе с болезнью.

В России 12 ноября проводят лекции и профилактические акции, где врачи рассказывают, как отличить пневмонию от других заболеваний дыхательных путей и как вовремя распознать опасные симптомы. В поликлиниках организуют дни здоровья, а волонтеры распространяют памятки о профилактике — от вакцинации до закаливания.

Российские праздники 12 ноября 2025

Синичкин день

В России 12 ноября отмечают Синичкин день — теплый и добрый экологический праздник, посвященный птицам, которые остаются зимовать в наших широтах. Учрежден он в начале 2000-х годов по инициативе Союза охраны птиц России, однако корни праздника уходят в глубокую древность.

В этот день чинят и вывешивают кормушки, угощая синиц и снегирей зерном Фото: Роман Наумов © URA.RU

На Руси этот день совпадал с днем памяти святых Зиновия и Зиновии — покровителей пернатых. Люди верили, что именно 12 ноября птицы прилетают ближе к селам и городам, и старались помочь им пережить зиму. В этот день чинят и вывешивают кормушки, угощая синиц и снегирей зерном, семенами и кусочками несоленого сала.

Специалисты напоминают: помогая птицам, важно не навредить. Частая ошибка — класть в кормушки хлеб, каши, сладости и колбасы. Такая пища вызывает болезни и даже гибель пернатых.

Полезный рацион для синиц и снегирей:

овсянка, ячмень, просо, овес;

несоленые семечки и орехи (арахис, миндаль, грецкий орех);

кусочки несоленого сала.

Кормушки лучше не переполнять, чтобы птицы не теряли навыков поиска пищи. А угощения стоит класть в специальные домики — иначе их быстро «разберут» воробьи и голуби.

В школах и детсадах по всей стране 12 ноября проходят конкурсы кормушек и экологические уроки: дети узнают о жизни зимующих птиц и сами мастерят для них домики из подручных материалов.

День специалиста по безопасности

Еще один российский праздник 12 ноября — День специалиста по безопасности. Он появился в 2005 году и объединяет тех, кто отвечает за защиту людей, информации и объектов — от телохранителей и охранников до IT-экспертов по кибербезопасности.

Профессия эта древняя. Еще во времена античности существовали дегустаторы, проверявшие пищу царей, а охрана сопровождала знатных вельмож. Сегодня специалисты по безопасности защищают не только людей, но и данные, инфраструктуру, цифровые сети.

Настоящий профессионал старается предотвратить угрозу до того, как она перерастет в кризис Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Среди них все чаще встречаются женщины, разрушающие стереотип о «мужской профессии». Известно, что даже у лидера Ливии Муаммара Каддафи личная охрана состояла исключительно из женщин — так называемых «ливийских амазонок».

Несмотря на образ «героев боевиков», их основная работа — не в погонях и перестрелках. Настоящий профессионал старается предотвратить угрозу до того, как она перерастет в кризис. Если приходится применять оружие — значит, где-то система дала сбой.

В России за обеспечение национальной безопасности отвечает, в частности, Федеральная служба безопасности (ФСБ). Только за первые восемь месяцев 2025 года ее сотрудники предотвратили 172 террористических акта, в том числе 9 нападений на образовательные учреждения. МВД России также регулярно сообщает о снижении преступности и изъятии десятков тонн наркотиков.

Этот день — повод поблагодарить всех, кто ежедневно стоит на страже нашей безопасности, будь то офицеры, аналитики или системные администраторы.

Православные праздники 12 ноября 2025

День памяти святых Зиновия и Зиновии

В православном календаре 12 ноября — день памяти священномученика Зиновия, епископа Егейского, и его сестры Зиновии, живших в III веке.

Святые брат и сестра посвятили жизнь помощи бедным и исцелению больных. Когда начались гонения на христиан, Зиновий отказался отречься от веры, за что был подвергнут мучениям и казнен. Его сестра добровольно разделила с ним страдания и также приняла мученическую смерть.

Верующие чтят их как символ братской любви, стойкости и веры. В этот день принято молиться о здоровье близких, об исцелении и укреплении духа.

12 ноября объединяет сразу несколько тем — здоровье, заботу, безопасность и веру. Этот день напоминает, что добро, ответственность и внимание к окружающим — будь то человек или маленькая синичка — способны сделать мир устойчивее и светлее.

День памяти Анастасии Римской

Анастасия Римская — раннехристианская мученица, жившая в III веке. Ее память в Православной церкви совершается 11 и 12 ноября по новому стилю. По преданию, она была знатного происхождения, но рано осиротела и воспитывалась в христианской общине близ Рима под руководством праведной старицы Софии. С юных лет отличалась благочестием и красотой, из-за чего многие знатные римляне просили ее руки, однако Анастасия отказалась от мирской жизни, посвятив себя Богу.

Усекновение главы святой мученицы Анастасии Фото: Wikipedia/Общественное достояние

Когда девушке исполнился 21 год, ее привели к градоначальнику Пробу, требовавшему, чтобы она отреклась от Христа и поклонилась языческим богам. Святая открыто исповедала свою веру, за что была публично унижена и подвергнута жестоким пыткам. Даже в страданиях она продолжала обличать своих мучителей и укреплять других христиан. Во время казней один из верующих, по имени Кирилл, подал ей воды и был тут же обезглавлен. Вскоре и сама Анастасия приняла мученическую смерть — ее обезглавили, а тело бросили на растерзание зверям, но христиане нашли и погребли останки святой.

В разные времена житие Анастасии относили к эпохе правления Диоклетиана, Деция или Валериана. Из-за схожести сюжетов ее судьбу нередко путали с другой святой — Анастасией Узорешительницей. На иконах Римская Анастасия чаще изображается в монашеском облачении, иногда с сосудом в руках — символом духовного подвига и чистоты веры, которую она сохранила до последнего вздоха.

Озерянская икона Божией Матери

Озерянская икона Божией Матери — одна из самых почитаемых святынь Православной церкви и духовный символ Харькова и всей Слобожанщины. Ее чудотворный образ, по преданию, явился в конце XVI века возле села Озеряны малороссийскому крестьянину, который, кося траву, случайно рассек икону пополам. Осознав случившееся, он с благоговением собрал обе части, поставил их дома и зажег свечу. Утром икона оказалась целой — лишь тонкий след напоминал о происшествии. С тех пор святыня прославилась многочисленными чудесами и стала объектом особого почитания.

На месте явления иконы священник близлежащего села Мерефа — отец Феодор — построил храм во имя Рождества Пресвятой Богородицы. Позднее архимандрит Святогорского монастыря Севастиан основал здесь Озерянскую обитель, ставшую центром духовной жизни региона. Многочисленные списки иконы распространились по храмам Слобожанщины, и многие из них также проявили чудотворную силу. Празднование в честь Озерянской иконы совершается 30 октября по юлианскому календарю и в Неделю Антипасхи.

Озерянская икона Божией Матери, вариант XIX века с западным влиянием Фото: Wikipedia/Общественное достояние

История иконы тесно связана с судьбой монастырей Харьковщины. После упразднения Озерянской пустыни в 1787 году святыню перенесли в Куряжский монастырь, а затем — в харьковский Покровский. Позднее икона вновь вернулась в Куряжскую обитель, где пребывала до конца XVIII века.

В годы советских гонений ее след теряется — оригинал, предположительно, был утрачен в 1930-х годах. Однако память о чудотворной иконе жива: сохранившиеся списки и сегодня почитаются верующими, а имя Озерянской Божией Матери остается символом заступничества и надежды для всего региона.

Народные традиции и приметы 12 ноября 2025

На Руси этот день считался особенным для охотников и рыбаков — их профессиональным праздником. Считалось, что охотник обязан добыть хотя бы одного зверя, иначе удача отвернется на весь год. Говорили: «Коня положи, да зайца уходи» и «Цена зайцу — две деньги, а бежать — сто рублей». Рыбаки тоже выходили на промысел — если сети оказывались полными, праздник отмечали прямо у воды шумным пиром.

Народ называл этот день еще и Синичкиным праздником, ведь, по поверью, именно к Зиновию прилетали зимующие птицы, среди которых особенно почитали синичек. Люди мастерили кормушки, развешивали их у домов и начинали подкармливать пернатых. Считалось, что если синица залетит во двор, то в доме на весь год поселятся счастье и достаток.

За птицами внимательно наблюдали, чтобы предсказать погоду. Так, если синицы собирались у домов большими стайками — ждали скорых морозов. Свист птиц сулил ясный день, а тонкое пищание — холодную ночь. Когда синицы начинали клевать кору деревьев, это считалось знаком дождливой весны, а раннее утреннее пение предвещало скорое похолодание.

Что нельзя делать 12 ноября

В народе с этим днем связано множество запретов, в том числе для девушек. Считалось, что незамужним нельзя есть говядину и свинину — вместе с мясом уйдет и красота. Чтобы сохранить привлекательность и быть любимой мужчинами, следовало попробовать немного зайчатины — символа легкости и женского очарования.

Особые запреты касались и мужчин. Охотники и рыбаки не имели права сидеть дома без дела — иначе, по поверью, целый год их ждут неудачи, пустые сети и беззверные угодья. Поэтому многие старались хотя бы на короткое время отправиться к реке или в лес, чтобы задобрить судьбу.

Нельзя было выгонять из дома синицу, случайно влетевшую в окно Фото: Илья Московец © URA.RU

Нельзя было выгонять из дома синицу, случайно влетевшую в окно. Считалось, что она приносит праздник, радость и гостей, которых хозяева давно ждали. Птицу следовало накормить и не трогать — она улетит сама, оставив после себя добрую энергетику и уют.

Кроме того, в этот день не стоило просить взаймы — отказ в Синичкин день сулил долгую ссору. Нежелательно было хвастаться покупками или делиться хорошими новостями, чтобы не спугнуть удачу. Под строгим запретом были ссоры, грубость и подарки в виде обуви или носков. А если кто-то просил соли — отказывать считалось большим грехом, ведь с солью вместе из дома могли уйти мир и благополучие.

