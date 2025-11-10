В Тюмени появится новая дорога возле ТЦ «Па-На-Ма»
Дорога будет вести в новый ЖК «Зарека»
Фото: Владимир Жабриков © URA.RU
В Тюмени в Заречной части города появится новая дорога, она будет идти от улицы Вторая Луговая к ЖК «Зарека». Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе компании «Брусника».
«Мы строим дорогу к своему проекту „Зарека“ от Второй Луговой улицы, протяженность участка — 165 метров. В этом году мы сделаем проезжую часть и тротуары, установим освещение. В следующем — организуем парковочные „карманы“ вдоль дороги», — сообщил застройщик корреспонденту агентства.
Ранее URA.RU писало, что на Московском тракте под Тюменью планируют построить дорогу, которая станет дублером трассы, ведущей из Екатеринбурга. По задумке, она будет тянуться от улицы Бурлаки в Московском поселке вдоль тракта.
