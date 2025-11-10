В Тюмени появится новая дорога возле ТЦ «Па-На-Ма»

Дорога будет вести в новый ЖК «Зарека» Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

В Тюмени в Заречной части города появится новая дорога, она будет идти от улицы Вторая Луговая к ЖК «Зарека». Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе компании «Брусника».

«Мы строим дорогу к своему проекту „Зарека“ от Второй Луговой улицы, протяженность участка — 165 метров. В этом году мы сделаем проезжую часть и тротуары, установим освещение. В следующем — организуем парковочные „карманы“ вдоль дороги», — сообщил застройщик корреспонденту агентства.