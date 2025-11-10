Логотип РИА URA.RU
  • Логотип РИА URA.RU
Реклама

В мире

Европа

Экс-президента Франции Саркози выпустили из тюрьмы

10 ноября 2025 в 17:55
Изменение размера шрифта
  • Подписаться на нас в ВКонтакте
  • Подписаться на нас в Телеграм
  • Написать нам в Ватсап
  • Подписаться на нас в Одноклассники
Николя Саркози был в тюрьме с 21 октября

Николя Саркози был в тюрьме с 21 октября

Фото: Moritz Hager/Flickr

Суд в Париже освободил из тюрьмы экс-лидера Франции Николя Саркази. Об этом сообщили журналисты.

«Николя Саркози будет освобожден под судебный контроль», — сообщил телеканал BFMTV. По данным издания, такое решение вынес Апелляционный суд столицы Франции.

Саркози был приговорен к пятилетнему сроку заключения в рамках дела о ливийском финансировании его предвыборной кампании 2007 года. В тюрьме Ля-Санте он отбывал срок с 21 октября. Уже через два дня после его заключения стало известно, что над ним издеваются заключенные. Над ним, как писали зарубежные СМИ, смеялись из-за его роста.

Сохрани номер URA.RU — сообщи новость первым!

Подписаться на нас в ТелеграмНаписать нам в Ватсап

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.

Подписаться
Следующий материал