Экс-президента Франции Саркози выпустили из тюрьмы

Саркози был приговорен к пятилетнему сроку заключения в рамках дела о ливийском финансировании его предвыборной кампании 2007 года. В тюрьме Ля-Санте он отбывал срок с 21 октября. Уже через два дня после его заключения стало известно, что над ним издеваются заключенные. Над ним, как писали зарубежные СМИ, смеялись из-за его роста.