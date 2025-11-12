ТД ММК победил в конкурсах Российского союза поставщиков металла
ТД ММК является одной из ведущих металлоторговых сетей страны
Торговый дом ММК (Магнитогорская металлургическая компания, Челябинская область) победил сразу в нескольких конкурсах Российского союза поставщиков металлопродукции в 2025 году. Об этом сообщили в пресс-службе компании.
«В рамках Недели металлов в Санкт-Петербурге состоялась церемония награждения лауреатов ежегодных конкурсов, проводимых Российским союзом поставщиков металлопродукции (РСПМ) среди металлосбытовых компаний. Среди отмеченных наградами — Торговый дом ММК и его подразделения», — уточнили в пресс-службе ММК.
В конкурсе «Лучшая сбытовая сеть России-2025», где участвовало свыше 20 компаний, ТД ММК признан победителем в номинации «Лучшая федеральная сбытовая сеть металлургических компаний». Сервисный металлоцентр ТД ММК в Магнитогорске получил награду «За высокий уровень качества» в рамках конкурса на звание «Лучший сервисный металлоцентр России-2025». Кроме того, обособленное подразделение компании в Казани стало лауреатом конкурса «Лучшая металлобаза России-2025» в номинации «Лучшая металлобаза по производительности».
В целом ООО «Торговый дом ММК» входит в число лидеров среди металлоторговых сетей России. Сеть компании охватывает 37 городов страны, на складах представлена продукция по десяти тысячам номенклатурных позиций.
По итогам 2024 года компания достигла значительного успеха, реализовав 1,521 млн тонн металлопродукции. Также были увеличены металлообрабатывающие мощности и грузооборот складских площадок. Важным направлением развития ТД ММК является цифровизация бизнеса: компания внедряет онлайн-сервисы для клиентов и партнеров, расширяет продажи через маркетплейсы.
