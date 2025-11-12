ТД ММК победил в конкурсах Российского союза поставщиков металла

ТД ММК является одной из ведущих металлоторговых сетей страны Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Торговый дом ММК (Магнитогорская металлургическая компания, Челябинская область) победил сразу в нескольких конкурсах Российского союза поставщиков металлопродукции в 2025 году. Об этом сообщили в пресс-службе компании.

«В рамках Недели металлов в Санкт-Петербурге состоялась церемония награждения лауреатов ежегодных конкурсов, проводимых Российским союзом поставщиков металлопродукции (РСПМ) среди металлосбытовых компаний. Среди отмеченных наградами — Торговый дом ММК и его подразделения», — уточнили в пресс-службе ММК.

В конкурсе «Лучшая сбытовая сеть России-2025», где участвовало свыше 20 компаний, ТД ММК признан победителем в номинации «Лучшая федеральная сбытовая сеть металлургических компаний». Сервисный металлоцентр ТД ММК в Магнитогорске получил награду «За высокий уровень качества» в рамках конкурса на звание «Лучший сервисный металлоцентр России-2025». Кроме того, обособленное подразделение компании в Казани стало лауреатом конкурса «Лучшая металлобаза России-2025» в номинации «Лучшая металлобаза по производительности».

В целом ООО «Торговый дом ММК» входит в число лидеров среди металлоторговых сетей России. Сеть компании охватывает 37 городов страны, на складах представлена продукция по десяти тысячам номенклатурных позиций.