Главе Минпромторга презентовали инновационные разработки холдинга «Полипласт»

Презентация технологий главе Минпромторга (слева) прошла на полях выставки «Химия-2025» Фото: предоставлено ГК «Полипласт»

Министру промышленности и торговли России Антону Алиханову представили новейшие разработки ГК «Полипласт». Презентация стенда компании состоялась в рамках отраслевой выставки «Химия-2025». Как сообщили URA.RU в пресс-службе компании, научно-техническое развитие повышает конкурентоспособность российской химической отрасли как на внутреннем, так и на внешнем рынках.

«Импортозамещение является основным приоритетом нашей деятельности. При поддержке Минпромторга мы вкладываемся в комплексную модернизацию производств и внедрение передовых технологий. Благодаря инновациям и увеличению мощностей, холдинг не только усиливает свои позиции на внутреннем рынке, но и повышает конкурентоспособность химической отрасли России на зарубежных площадках», — рассказал председатель Совета директоров Группы компаний «Полипласт» Александр Шамсутдинов.

Сегодня наукоемкая продукция «Полипласта» охватывает практически все сферы промышленного применения химических добавок. Среди них — металлургия и горнодобывающая отрасль, нефтегазовый сектор, строительная индустрия и производство стройматериалов, а также легкая и кожевенная промышленность.

Также на стенде компании были отдельно отмечены перспективные направления, которые она развивает в рамках реализации национальной стратегии технологического лидерства. По итогам встречи глава Минпромторга высоко оценил деятельность предприятия и особо подчеркнул важность продукции «Полипласта» для стабильного развития отечественной химической отрасли и промышленной безопасности России.





