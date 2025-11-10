Политолог раскрыл суть отношений России и Казахстана
Отношения России и Казахстана имеют прагматичную основу
Фото: Роман Наумов © URA.RU
Отношения России и Казахстана носят сугубо прагматичный характер. Об этом в интервью URA.RU сказал директор Евразийского коммуникационного центра Алексей Пилько. По словам эксперта, эти отношения «достаточно стабильны».
«У России и Казахстана достаточно стабильно развиваются прагматичные отношения. Россия и Казахстан входят и в ЕАЭС, и в ШОС, и в ОДКБ. По сути, мы и военные союзники, и экономические партнеры», — отметил Пилько.
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев 11-12 ноября посетит Россию с официальным визитом. В Кремле его примет российский лидер Владимир Путин.
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.