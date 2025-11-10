Логотип РИА URA.RU
Политолог раскрыл суть отношений России и Казахстана

11 ноября 2025 в 03:05
Отношения России и Казахстана имеют прагматичную основу

Отношения России и Казахстана имеют прагматичную основу

Фото: Роман Наумов © URA.RU

Отношения России и Казахстана носят сугубо прагматичный характер. Об этом в интервью URA.RU сказал директор Евразийского коммуникационного центра Алексей Пилько. По словам эксперта, эти отношения «достаточно стабильны».

«У России и Казахстана достаточно стабильно развиваются прагматичные отношения. Россия и Казахстан входят и в ЕАЭС, и в ШОС, и в ОДКБ. По сути, мы и военные союзники, и экономические партнеры», — отметил Пилько.

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев 11-12 ноября посетит Россию с официальным визитом. В Кремле его примет российский лидер Владимир Путин.

