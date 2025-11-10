Екатеринбургские депутаты готовят поправки для собственников киосков

В Екатеринбурге приостановлен снос киосков Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Гордума Екатеринбурга рассмотрит на заседании 11 ноября 2025 года поправки по участию предпринимателей в новых аукционах по аренде земли под киоски. В частности, коснется это пунктов, где говорится, что наличие задолженностей по другим НТО (нестационарные торговые объекты) является причиной отказа предпринимателю в торгах. Об этом корреспонденту URA.RU рассказал депутат Сергей Козлов.

«Этот вопрос на заседании гордумы поставлен внеочередным. В пятницу (7 ноября) была комиссия в связи с тем, что прокуратура опротестовала несколько пунктов, которые касаются аукционной документации и требований для заявителя. Они не соответствовали федеральному законодательству. Не имеет права дума или кто-либо другой делать больше требований, чем предусмотрено в федеральном законодательстве», — подчеркнул Козлов.

В 2025 году в Екатеринбурге начался массовый снос киосков Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

При этом, добавил он, никакие иные вопросы по НТО рассматриваться на заседании не будут. Хотя депутаты при этом ждут обсуждения темы остановки массового сноса киосков по поручению губернатора Свердловской области Дениса Паслера. Глава региона отметил, что решить проблему можно путем внесения поправок в региональные и муниципальные нормативные правовые акты. Для этого мэр Алексей Орлов должен создать межведомственную рабочую группу с участием представителей малого бизнеса и профильных специалистов администрации.

На начало 2025 года в Екатеринбурге насчитывалось более 1700 НТО. Сроки действия аренды истекли у 1422-х. Продлевать договоры мэрия не стала из-за неверного размещения киосков (стоят на инженерных сетях или в треугольниках видимости ГИБДД). Это привело к массовому демонтажу НТО (от киосков по продаже овощей, шаурмы, «Роспечатей» до остановок).