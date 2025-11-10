Екатеринбуржец зарезал друга и сбежал из квартиры
Трагедия произошла вечером 8 ноября
Фото: Илья Московец © URA.RU
В Екатеринбурге вечером 8 ноября, по предварительным данным, в одной из квартир на Опалихинской обнаружили тело 40-летнего мужчины. Как выяснили силовики, его зарезал приятель, с которым он распивал спиртное, сказал источник URA.RU.
По его словам, после преступления фигурант сбежал из квартиры на втором этаже через балкон. «Вернувшись к себе домой, он рассказал об этом своему зятю, тот — вызвал полицию. Пострадавшего по фамилии Королев пытались спасти, но было поздно», — сообщил собеседник агентства.
Силовики задержали подозреваемого. Скоро ему изберут меру пресечения. URA.RU обратилось за комментарием в СУ СК по Свердловской области. Ответ ожидается.
