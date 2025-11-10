Уроки китайского языка и миллиарды на мусор: главное в Кургане за 10 ноября
В Курганской области построят мусоросортировочный комплекс стоимостью 3,8 млрд рублей
Фото: Илья Московец © URA.RU
В Курганской области будет построен мусоросортировочный комплекс стоимостью 3,8 млрд рублей. Из них около 2 млрд рублей будут предоставлены в виде субсидий из федерального бюджета. Комплекс позволит обрабатывать 160 тысяч тонн отходов в год. Ввод объектов в эксплуатацию запланирован на 2027–2029 годы. Проект реализуется в рамках федерального проекта «Экономика замкнутого цикла».
Экс-директор департамента экономики нашел новую работу
Бывший руководитель департамента экономического развития Курганской области Владимир Ковалев получил руководящую должность в крупной IT-компании региона. Об этом сообщили источники, близкие к областному правительству. Ранее Ковалев возглавлял ведомство с 2020 года, а его пост временно занял Илья Овсянников.
Мигранты в области массово ликвидируют ИП
В Курганской области наблюдается тенденция к закрытию индивидуальных предпринимательств среди мигрантов, преимущественно из Узбекистана. Большинство из них занимались строительными и отделочными работами. За последние месяцы было закрыто не менее 10 ИП. Эксперты связывают это с окончанием строительного сезона и анализом мигрантами своих финансовых результатов.
В Шадринске школьники приступили к изучению китайского языка
Ученики пятых и седьмых классов гимназии и школы №2 в Шадринске начали изучать китайский язык. Образовательный проект реализуется при поддержке Шадринского государственного педагогического университета. Преподаватели ШГПУ знакомят школьников с грамматикой, лексикой, а также историей и культурой Китая. Китайский язык начали изучать и около двадцати шадринских педагогов.
В селе Кетово возведут жилой комплекс с инфраструктурой
В селе Кетово (Курганская область) планируется строительство жилого комплекса, включающего фитнес-залы, кафе и лаунж-зоны на крыше. Будут возведены два малоэтажных дома. Ввод комплекса в эксплуатацию запланирован на третий квартал 2027 года. На территории ЖК также разместятся парковка и детская площадка.
В Кургане открылся новый Центр временного содержания иностранных граждан
В Кургане торжественно открыли новый Центр временного содержания иностранных граждан (ЦВСИГ). Центр предназначен для временного размещения лиц, подлежащих административному выдворению, депортации или реадмиссии. Новое здание рассчитано на одновременное размещение более пятидесяти человек. В открытии приняли участие высокопоставленные чиновники.
Материал из сюжета:Главное за день в Кургане
