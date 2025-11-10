Уроки китайского языка и миллиарды на мусор: главное в Кургане за 10 ноября

В Курганской области построят мусоросортировочный комплекс стоимостью 3,8 млрд рублей Фото: Илья Московец © URA.RU

В Курганской области будет построен мусоросортировочный комплекс стоимостью 3,8 млрд рублей. Из них около 2 млрд рублей будут предоставлены в виде субсидий из федерального бюджета. Комплекс позволит обрабатывать 160 тысяч тонн отходов в год. Ввод объектов в эксплуатацию запланирован на 2027–2029 годы. Проект реализуется в рамках федерального проекта «Экономика замкнутого цикла».

Экс-директор департамента экономики нашел новую работу

Бывший руководитель департамента экономического развития Курганской области Владимир Ковалев получил руководящую должность в крупной IT-компании региона. Об этом сообщили источники, близкие к областному правительству. Ранее Ковалев возглавлял ведомство с 2020 года, а его пост временно занял Илья Овсянников.

Мигранты в области массово ликвидируют ИП

В Курганской области наблюдается тенденция к закрытию индивидуальных предпринимательств среди мигрантов, преимущественно из Узбекистана. Большинство из них занимались строительными и отделочными работами. За последние месяцы было закрыто не менее 10 ИП. Эксперты связывают это с окончанием строительного сезона и анализом мигрантами своих финансовых результатов.

В Шадринске школьники приступили к изучению китайского языка

Ученики пятых и седьмых классов гимназии и школы №2 в Шадринске начали изучать китайский язык. Образовательный проект реализуется при поддержке Шадринского государственного педагогического университета. Преподаватели ШГПУ знакомят школьников с грамматикой, лексикой, а также историей и культурой Китая. Китайский язык начали изучать и около двадцати шадринских педагогов.

В селе Кетово возведут жилой комплекс с инфраструктурой

В селе Кетово (Курганская область) планируется строительство жилого комплекса, включающего фитнес-залы, кафе и лаунж-зоны на крыше. Будут возведены два малоэтажных дома. Ввод комплекса в эксплуатацию запланирован на третий квартал 2027 года. На территории ЖК также разместятся парковка и детская площадка.

