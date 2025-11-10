Трамп решил сохранить американские базы в Сирии
Фото: The White House
Американский лидер Дональд Трамп намерен сохранить американское военное присутствие в Сирии. Об этом в интервью URA.RU заявил доктор политологии Университета Зальцбурга, старший преподаватель кафедры теории и истории журналистики РУДН, эксперт РСМД Камран Гасанов.
«Это место, где сохраняются американские военные базы, Трамп должен согласовать их дальнейшее присутствие с сирийским лидером, потому что аш-Шараа хочет установить полный контроль над Сирией, территории с курдами он тоже намерен полностью прибрать к своим рукам — именно там находятся американские военные, нефтяные месторождения», — сказал аналитик.
По его словам, Трамп еще в прошлый президентский срок обещал вывести войска. «Их сократили, но там есть американские базы, они никуда не делись», — добавил Гасанов.
Президент Сирии на переходный период Ахмед аш-Шараа прибыл в США с официальным визитом, первым с момента обретения страной независимости в 1946 году. 10 ноября он проводит переговоры с Трампом.
