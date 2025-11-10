В Госдуме дали категоричный ответ об отключении России от внешнего интернета

Боярский заявил, что отключение сегмента интернета в РФ от зарубежных сервисов не планируется Фото: Создано в Midjourney © URA.RU

Глава комитета Госдумы по информполитике Сергей Боярский (фракция «Единая Россия») опроверг сообщения о возможном отключении российского сегмента интернета от зарубежных сервисов. Как ранее заявлялось, это могло произойти в случае внешнего вмешательства в выборы в 2026 году.

«Ни о каком отключении российского сегмента от зарубежных сервисов речи не идет. Да, действительно, мы каждую выборную кампанию — и федеральную, и региональную — сталкиваемся с огромным количеством DDoS-атак и так далее, но мы научились их купировать <…> и умеем отделять вредоносный контент от полезного», — заявил Боярский в разговоре для ТАСС.

Он также выразил уверенность в продолжении такой избирательной политики. Это позволит сохранить доступ россиян к привычным иностранным ресурсам.

Продолжение после рекламы