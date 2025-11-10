Логотип РИА URA.RU
У России появился союзник для противостоянии Турции в Сирии

Страны Персидского залива хотят помочь России снизить влияние Турции в Сирии
10 ноября 2025 в 21:28
У России и стран Персидского залива совпадают интересы в Сирии

Фото: Министерство обороны РФ

Страны Персидского залива и Россия заинтересованы снизить влияние Турции в Сирии. Об этом в интервью URA.RU заявил доктор политологии Университета Зальцбурга, старший преподаватель кафедры теории и истории журналистики РУДН, эксперт Российского совета по международным делам Камран Гасанов.

«Аш-Шараа мог приехать в Москву (15 октября. — Прим. ред) в рамках линии монархий Персидского залива, которые хотят минимизировать доминирующее влияние Турции. В Сирии могут совпасть интересы России и стран Персидского залива, они заинтересованы в возобновлении работы патрулей российской военной полиции (на юге Сирии. — Прим. ред.)», — отметил аналитик.

К монархиям Персидского залива относятся Саудовская Аравия, Кувейт, Бахрейн, Объединенные Арабские Эмираты, Оман. Президент Сирии на переходный период Ахмед аш-Шараа прибыл в США с официальным визитом, первым с момента обретения страной независимости в 1946 году. 10 ноября он проводит переговоры с Трампом.

