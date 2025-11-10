У России появился союзник для противостоянии Турции в Сирии
У России и стран Персидского залива совпадают интересы в Сирии
Фото: Министерство обороны РФ
Страны Персидского залива и Россия заинтересованы снизить влияние Турции в Сирии. Об этом в интервью URA.RU заявил доктор политологии Университета Зальцбурга, старший преподаватель кафедры теории и истории журналистики РУДН, эксперт Российского совета по международным делам Камран Гасанов.
«Аш-Шараа мог приехать в Москву (15 октября. — Прим. ред) в рамках линии монархий Персидского залива, которые хотят минимизировать доминирующее влияние Турции. В Сирии могут совпасть интересы России и стран Персидского залива, они заинтересованы в возобновлении работы патрулей российской военной полиции (на юге Сирии. — Прим. ред.)», — отметил аналитик.
К монархиям Персидского залива относятся Саудовская Аравия, Кувейт, Бахрейн, Объединенные Арабские Эмираты, Оман. Президент Сирии на переходный период Ахмед аш-Шараа прибыл в США с официальным визитом, первым с момента обретения страной независимости в 1946 году. 10 ноября он проводит переговоры с Трампом.
