У России появился союзник для противостоянии Турции в Сирии

У России и стран Персидского залива совпадают интересы в Сирии Фото: Министерство обороны РФ

Страны Персидского залива и Россия заинтересованы снизить влияние Турции в Сирии. Об этом в интервью URA.RU заявил доктор политологии Университета Зальцбурга, старший преподаватель кафедры теории и истории журналистики РУДН, эксперт Российского совета по международным делам Камран Гасанов.

«Аш-Шараа мог приехать в Москву (15 октября. — Прим. ред) в рамках линии монархий Персидского залива, которые хотят минимизировать доминирующее влияние Турции. В Сирии могут совпасть интересы России и стран Персидского залива, они заинтересованы в возобновлении работы патрулей российской военной полиции (на юге Сирии. — Прим. ред.)», — отметил аналитик.