Россия потребовала объяснений от США по ядерным испытаниям

США хотят быть на равных с Россией в вопросе ядерных испытаний Фото: Минобороны России

В России призвали американскую сторону представить четкие и подробные пояснения относительно своей позиции по возобновлению ядерных испытаний. Об этом заявил постпред РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов. Он подчеркнул важность получения разъяснений от США, поскольку вопрос касается сути Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (ДВЗЯИ).

«Считаем принципиально важным, чтобы американская сторона представила четкие и подробные пояснения относительно своей позиции по возобновлению ядерных испытаний. Мы, как и все другие государства-участники ДВЗЯИ, <...> имеем полное право на получение соответствующих разъяснений...» — заявил Ульянов. Текст выступление опубликован в его telegram-канал.

Кроме того, российский дипломат отметил, что Москва обратила внимание на желание США «быть на равных» с Россией и Китаем в вопросе ядерных испытаний. Ульянов подчеркнул, что реализовать это стремление можно путем соблюдения национального моратория, как это делают Москва и Пекин.

Продолжение после рекламы