Россия потребовала объяснений от США по ядерным испытаниям
США хотят быть на равных с Россией в вопросе ядерных испытаний
Фото: Минобороны России
В России призвали американскую сторону представить четкие и подробные пояснения относительно своей позиции по возобновлению ядерных испытаний. Об этом заявил постпред РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов. Он подчеркнул важность получения разъяснений от США, поскольку вопрос касается сути Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (ДВЗЯИ).
«Считаем принципиально важным, чтобы американская сторона представила четкие и подробные пояснения относительно своей позиции по возобновлению ядерных испытаний. Мы, как и все другие государства-участники ДВЗЯИ, <...> имеем полное право на получение соответствующих разъяснений...» — заявил Ульянов. Текст выступление опубликован в его telegram-канал.
Кроме того, российский дипломат отметил, что Москва обратила внимание на желание США «быть на равных» с Россией и Китаем в вопросе ядерных испытаний. Ульянов подчеркнул, что реализовать это стремление можно путем соблюдения национального моратория, как это делают Москва и Пекин.
Ранее президент США Дональд Трамп объявил о своем распоряжении в отношении Министерства обороны — провести испытания ядерного вооружения на равных условиях. По словам американского лидера, ядерный арсенал Штатов превосходит запасы других стран, передает «Царьград». В связи с этим он распорядился начать испытания американского ядерного оружия в ответ на аналогичные действия других государств.
