Пенсионерку, столкнувшую девочку в метро, штрафовали за фейки об армии
Пенсионерку Галину Малухину, которая столкнула девочку на пути в московском метро, штрафовали за дискредитацию ВС РФ в Краснодаре. Об этом свидетельствуют судебные документы и данные картотеки судов.
«Малухина <…> проводила одиночный пикет с использованием средств наглядной агитации», — говорится в документе, передает РИА Новости. Пикет проходил 18 февраля в Краснодаре.
У женщины был плакат с высказываниями, направленными против властей РФ. За эти действия Первомайский районный суд Краснодара 27 марта признал ее виновной в дискредитации Вооруженных сил РФ и назначил штраф в размере 30 тысяч рублей.
В пятницу, 9 ноября, на станции метро «Таганская» 64-летняя Галина Малухина толкнула 13-летнюю девочку на пути. По данным следствия, поступок был совершен из-за внезапно возникшей личной неприязни. Ребенок не пострадал — родители, которые были рядом, помогли девочке вернуться на платформу.
По факту происшествия возбуждено уголовное дело о покушении на убийство. Подозреваемая не признала своей вины. Черемушкинский районный суд Москвы избрал в отношении Малухиной меру пресечения в виде заключения под стражу. Срок содержания под стражей — один месяц и 29 суток.
- Галина10 ноября 2025 22:57Приличный срок уже заработала , злобная старуха , ненавидящая страну и людей .