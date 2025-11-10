Логотип РИА URA.RU
  • Логотип РИА URA.RU
Реклама

Происшествия

Криминал

Пенсионерку, столкнувшую девочку в метро, штрафовали за фейки об армии

10 ноября 2025 в 21:40
Изменение размера шрифта
  • Подписаться на нас в ВКонтакте
  • Подписаться на нас в Телеграм
  • Написать нам в Ватсап
  • Подписаться на нас в Одноклассники
Столкнувшую в метро девочку пенсионерку штрафовали за дискредитацию ВС РФ

Столкнувшую в метро девочку пенсионерку штрафовали за дискредитацию ВС РФ

Фото: telegram-канал Судов общей юрисдикции Москвы

Пенсионерку Галину Малухину, которая столкнула девочку на пути в московском метро, штрафовали за дискредитацию ВС РФ в Краснодаре. Об этом свидетельствуют судебные документы и данные картотеки судов.

«Малухина <…> проводила одиночный пикет с использованием средств наглядной агитации», — говорится в документе, передает РИА Новости. Пикет проходил 18 февраля в Краснодаре.

У женщины был плакат с высказываниями, направленными против властей РФ. За эти действия Первомайский районный суд Краснодара 27 марта признал ее виновной в дискредитации Вооруженных сил РФ и назначил штраф в размере 30 тысяч рублей.

Продолжение после рекламы

В пятницу, 9 ноября, на станции метро «Таганская» 64-летняя Галина Малухина толкнула 13-летнюю девочку на пути. По данным следствия, поступок был совершен из-за внезапно возникшей личной неприязни. Ребенок не пострадал — родители, которые были рядом, помогли девочке вернуться на платформу.

По факту происшествия возбуждено уголовное дело о покушении на убийство. Подозреваемая не признала своей вины. Черемушкинский районный суд Москвы избрал в отношении Малухиной меру пресечения в виде заключения под стражу. Срок содержания под стражей — один месяц и 29 суток.

Сохрани номер URA.RU — сообщи новость первым!

Подписаться на нас в ТелеграмНаписать нам в Ватсап

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.

Подписаться
Комментарии (1)
  • Галина
    10 ноября 2025 22:57
    Приличный срок уже заработала , злобная старуха , ненавидящая страну и людей .
Добавить комментарий
Следующий материал