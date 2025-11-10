На передачу «Давай поженимся» Георгий приехал для поиска невесты Фото: Илья Московец © URA.RU

В выпуске программы «Давай поженимся!», который вышел в эфир на Первом канале, 30-летний челябинский бизнесмен Георгий поразил зрителей и ведущих своим выступлением. Он исполнил пасодобль в костюме гопника, как главный герой сериала «Реальные пацаны» Колян.

«Георгий, 30 лет, предприниматель в сфере маркетинга, общественный деятель. Живет в Челябинске. Увлекается автоспортом, катается на мотоцикле и играет в водное поло. Гордится золотыми руками и ортодоксальными взглядами. Мечтает иметь маленькие дачи во всех уголках России», — представили героя ведущие.

Он боролся за сердце 29-летней Вероники, владелицы магазина косметики, парфюмерии и одежды из Брянска. В качестве сюрприза для потенциальной невесты Георгий станцевал пасодобль — танец, имитирующий корриду.

Мужчина дал понять, что дочь неизменно будет занимать первостепенное место в его жизни. Также он заявил, что не сможет простить предательство и ничто не заставит его обращаться к психологу. Он выразил надежду на то, что Вероника проявит понимание.

Однако сердце девушки в итоге досталось другому участнику. Она выбрала 37-летнего предпринимателя из Москвы и многодетного отца.