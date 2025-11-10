Все турникеты в метро Екатеринбурга оборудовали биометрией Сбера

В Екатеринбурге оборудовали биометрией 103 турникета в метро Фото: Размик Закарян © URA.RU

В метро Екатеринбурга все турникеты оснастили биометрическими терминалами Сбера. Теперь жители и гости города могут оплачивать проезд улыбкой. Об этом сообщает пресс-служба банка.

«Жители и гости Екатеринбурга теперь могут оплатить проезд в метро улыбкой на любом турникете: все 9 станций и 103 турникета оборудованы инновационными терминалами Сбера, которые принимают биометрическую оплату», — сказано в сообщении. Оснащение турникетов стало возможным благодаря партнерству Сбера и правительства Свердловской области и соответствию требованиям 572-ФЗ.

В сообщении добавили, что с начала года таким способом было совершено более 800 тысяч транзакций, в октябре — 70 тысяч. Отмечается, что система проводит сканирование лица и генерирует уникальный код, что обеспечивает идентификацию пользователя вне зависимости от наличия у него бороды, очков или шапки.

В Екатеринбурге в период с 12 по 19 ноября в рамках акции «Зеленый день» будет доступна возможность оплачивать проезд в метро по биометрии со скидкой 50%. Кроме того, с 20 ноября стартует акция для новых пользователей биометрической оплаты: при первых десяти транзакциях будет начисляться кэшбэк в размере 100%.