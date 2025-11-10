Украинские БПЛА уничтожили над тремя субъектами России
У врага не получилось прорвать российский воздушный щит
Днем 10 ноября над тремя российскими регионами сбили семь украинских дронов. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны РФ.
«В период с 12:00 до 20:00 (мск) дежурными средствами ПВО уничтожено семь украинских БПЛА самолетного типа. Пять — над Брянской областью, по одному — на Курской областью и Республикой Крым» — указано в telegram-канале ведомства.
Ранее в российском оборонном министерстве рассказывали о более масштабных попытках атаки ВСУ на регионы РФ. К примеру, в конце октября за несколько часов 58 беспилотников врага были сбиты над Брянской и Курской областями, а до этого было уничтожено за короткий промежуток времени 28 украинских БПЛА.
