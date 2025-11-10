Логотип РИА URA.RU
Нападающий Кравцов официально вернулся в челябинский ХК «Трактор»

10 ноября 2025 в 23:15
Кравцов будет играть за «Трактор» три года

Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Форвард Виталий Кравцов, не сумев в очередной раз закрепиться в НХЛ, возвращается в челябинский хоккейный клуб «Трактор». С хоккеистом подписан контракт, срок действия которого составляет три года, сообщил официальный telegram-канал ХК.

«<...> Самое главное — Виталий Юрьевич [Кравцов] с нами. Соглашение с нападающим рассчитано до конца сезона 2027/2028. Виталя, добро пожаловать домой! Мы скучали», — говорится в сообщении telegram-канала клуба «Трактор».

В ходе сезона 2024/2025 в 66 матчах регулярного чемпионата Кравцов заработал 58 очков, из которых 27 — голы и 31 — результативные передачи. В плей-офф в 19 играх он добавил еще семь очков (шесть голов и одна передача) и вместе с хоккейным клубом «Трактор» завоевал серебряные медали чемпионата.

По окончании сезона Кравцов в четвертый раз в своей карьере решил отправиться в Северную Америку. Однако в составе клуба «Ванкувер» ему закрепиться не удалось, а в фарм-клубе в десяти матчах АХЛ он набрал лишь четыре очка (один гол и три передачи). В результате клуб «Ванкувер» поместил Виталия на безусловный драфт отказов с намерением расторгнуть с ним контракт.

Ранее стало известно, что «Трактор» покидает нападающий Пьеррик Дюбе. Он принял участие в 21 матче. За это время он набрал 14 очков (семь голов и семь результативных передач), его показатель полезности составил «–2», а общее количество штрафного времени — 14 минут.

Материал из сюжета:

Челябинский ХК «Трактор» — сезон 2025/2026

