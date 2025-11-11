Как бывший курганский чиновник Пугин попал в колонию из-за нового забора на даче
Фото: Илья Московец © URA.RU
Бывший замгубернатора Сергей Пугин лишился свободы после обвинений во взятке и превышении полномочий. Речь идет не о миллионных откатах или роскошных яхтах, а о заборе и шифере для дачи общей стоимостью 98 тысяч рублей. Именно они стали центральным элементом уголовного дела, которое привело экс-чиновника в колонию. Подробности — в материале URA.RU.
Вердикт: семь лет за стройматериалы
Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU
В ноябре 2021 года Курганский городской суд поставил точку в громком деле. Сергей Пугин, еще недавно один из самых влиятельных чиновников в правительстве региона, был признан виновным в превышении полномочий и получении взятки. По версии следствия и суда, руководитель компании «Мультипласт» обратился к чиновнику за покровительством и затем расплатился за это забором и шифером для загородного дома. Приговор был суровым: 7 лет лишения свободы, штраф в размере 1,9 миллиона рублей и запрет на работу в госорганах на пять лет после освобождения. К этому моменту Пугин уже полтора года находился под стражей в СИЗО, куда его поместили сразу после задержания в 2020 году.
«Я никогда не брал взяток»: позиция осужденного
Сам Сергей Пугин с первого дня категорически отрицал свою вину. Его версия событий кардинально отличалась от обвинения. «Я не отрицаю, что сделал забор. Но я лично этому человеку отдал всю сумму, которая подтверждается самим судом», — подчеркнул Пугин. В доказательство своей невиновности он попросил проверить его на «полиграфе». «Я знал, что мне не за что переживать. Я никогда не брал взяток, не превышал полномочия», — говорил Пугин. Однако, по его словам, следователь отказался от этой процедуры. Особое внимание Пугин обратил на другой аспект дела: «Меня арестовали и держали в СИЗО на основании очень серьезных обвинений. Но когда в суде стало ясно, что доказательств нет, сторона обвинения не подала протест, то есть согласилась, что обвиняли в том, чего не было».
Отсидка в ИК-13 и досрочное освобождение
Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU
Наказание Сергей Пугин отбывал в свердловской исправительной колонии №13, где содержались «бывшие сотрудники МВД». Туда его направили, поскольку в начале своей карьеры он служил в МВД. Проведя за решеткой в общей сложности около трех лет (с учетом времени пребывания в СИЗО), в мае 2023 года Сергей Пугин получил право на условно-досрочное освобождение. Суд удовлетворил его ходатайство.
Что осталось за кадром?
Дело Пугина оставляет двойственное впечатление. С одной стороны — неотвратимость наказания за коррупцию, когда даже небольшая взятка становится основанием для реального срока. Государство занимает жесткую позицию: для него нет «маленьких» взяток, когда идет речь о превышении полномочий. С другой стороны — слова человека, который до последнего настаивал на своей невиновности, просил проверить его на «детекторе лжи». В итоге, забор и шифер стоимостью менее 100 тысяч рублей обернулись для бывшего высокопоставленного чиновника потерей карьеры и нескольких лет свободы, оставив после себя больше вопросов, чем ответов. Пугин отмечал, что в Кургане после освобождения он чувствует себя хорошо. Он говорил, что все, кто его давно знал — общаются с ним и понимают неоднозначность случившегося. Сам Пугин уверен в подставе.
