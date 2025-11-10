Ветеран труда и труженик тыла с Ямала встретила 95-летие. Фото
Всю жизнь Лидия Ивановна прожила на Ямале
Фото: Илья Московец © URA.RU
В Шурышкарском районе ЯНАО 10 ноября Дарье Алексеевне Хозяиновой исполнилось 95 лет. Родилась она в семье оленеводов, а когда отца забрали на фронт, то стала старшей в семье. Как сообщил глава района Олег Попов, женщине присвоены звания «Труженик тыла», «Ветеран труда» и «Ветеран Ямала».
«Ровесница Ямала и Шурышкарского района: Дарье Алексеевне Хозяиновой сегодня исполняется 95 лет. Родилась она в многодетной семье оленеводов. Вскоре отца забрали на фронт и Дарье, как самой старшей, пришлось взять на себя все заботы о доме и хозяйстве. Женщине присвоены звания „Труженик тыла“, „Ветеран труда“ и „Ветеран Ямала“» — поделился в Попов в telegram-канале.
Дарья Алексеевна в годы войны жила в Мужах, а трудовой путь заканчивала, работая няней в детском саду «Северяночка» села Горки. За достойное воспитание пятерых детей она удостоена медали «Мать-героиня», а также имеет медаль «За добросовестный труд в годы Великой Отечественной войны».
