Всю жизнь Лидия Ивановна прожила на Ямале Фото: Илья Московец © URA.RU

В Шурышкарском районе ЯНАО 10 ноября Дарье Алексеевне Хозяиновой исполнилось 95 лет. Родилась она в семье оленеводов, а когда отца забрали на фронт, то стала старшей в семье. Как сообщил глава района Олег Попов, женщине присвоены звания «Труженик тыла», «Ветеран труда» и «Ветеран Ямала».

Дарье Алексеевне исполнилось 95 лет Фото: telegram-канал Олега Попова





«Ровесница Ямала и Шурышкарского района: Дарье Алексеевне Хозяиновой сегодня исполняется 95 лет. Родилась она в многодетной семье оленеводов. Вскоре отца забрали на фронт и Дарье, как самой старшей, пришлось взять на себя все заботы о доме и хозяйстве. Женщине присвоены звания „Труженик тыла“, „Ветеран труда“ и „Ветеран Ямала“» — поделился в Попов в telegram-канале.