Для пермяков запустили «горячую» линию по вакцинации против клещевого энцефалита
Узнать всю необходимую информацию о вакцинации можно по телефону
Фото: Алексей_Гайнов © URA.RU
В Пермском крае с 10 ноября запустили «горячую» линию, где жители смогут получить консультации по вакцинации против клещевого энцефалита. Об этом сообщает пресс-служба управления Роспотребнадзора по региону.
«С 10 по 14 ноября <...> работает „горячая“ линия по вопросам вакцинации против клещевого энцефалита. Специалисты будут принимать звонки с 9:30 до 17:30», — написано на сайте ведомства.
Связаться с консультантами можно по следующим номерам:
- отдел эпидемиологического надзора Центрального аппарата в Перми — 8 (342) 239-34-35 (доб. 5);
- Восточный территориальный отдел (Чусовой) — 8 (34-256) 5-47-60;
- Западный территориальный отдел (Пермь) — 8 (342) 284-07-29;
- Коми-Пермяцкий территориальный отдел (Кудымкар) — 8 (34-260) 4-53-43 (доб. 3);
- Северный территориальный отдел (Соликамск) — 8 (34-253) 4-23-80 (доб. 3);
- Центральный территориальный отдел (Пермь) — 8 (342) 229-75-70;
- Южный территориальный отдел (Чайковский) — 8 (34-241) 4-55-33 (доб. 1802).
URA.RU уже писало, что в ноябре за помощью по поводу присасывания паразитов чаще всего обращались жители Перми, Пермского района и Березников. Клещи за сезон атаковали людей во всех округах Прикамья. При этом 25% вредителей были переносчиками опасных заболеваний.
