Логотип РИА URA.RU
  • Логотип РИА URA.RU
Реклама

Общество

Здоровье

Для пермяков запустили «горячую» линию по вакцинации против клещевого энцефалита

11 ноября 2025 в 03:06
Изменение размера шрифта
  • Подписаться на нас в ВКонтакте
  • Подписаться на нас в Телеграм
  • Написать нам в Ватсап
  • Подписаться на нас в Одноклассники
Узнать всю необходимую информацию о вакцинации можно по телефону

Узнать всю необходимую информацию о вакцинации можно по телефону

Фото: Алексей_Гайнов © URA.RU

В Пермском крае с 10 ноября запустили «горячую» линию, где жители смогут получить консультации по вакцинации против клещевого энцефалита. Об этом сообщает пресс-служба управления Роспотребнадзора по региону.

«С 10 по 14 ноября <...> работает „горячая“ линия по вопросам вакцинации против клещевого энцефалита. Специалисты будут принимать звонки с 9:30 до 17:30», — написано на сайте ведомства.

Связаться с консультантами можно по следующим номерам:

  • отдел эпидемиологического надзора Центрального аппарата в Перми — 8 (342) 239-34-35 (доб. 5);
  • Восточный территориальный отдел (Чусовой) — 8 (34-256) 5-47-60;
  • Западный территориальный отдел (Пермь) — 8 (342) 284-07-29;
  • Коми-Пермяцкий территориальный отдел (Кудымкар) — 8 (34-260) 4-53-43 (доб. 3);
  • Северный территориальный отдел (Соликамск) — 8 (34-253) 4-23-80 (доб. 3);
  • Центральный территориальный отдел (Пермь) — 8 (342) 229-75-70;
  • Южный территориальный отдел (Чайковский) — 8 (34-241) 4-55-33 (доб. 1802).
Продолжение после рекламы

URA.RU уже писало, что в ноябре за помощью по поводу присасывания паразитов чаще всего обращались жители Перми, Пермского района и Березников. Клещи за сезон атаковали людей во всех округах Прикамья. При этом 25% вредителей были переносчиками опасных заболеваний.

Сохрани номер URA.RU — сообщи новость первым!

Подписаться на нас в ТелеграмНаписать нам в Ватсап

Telegram-канал «Большая Пермь» — у нас всегда свежие события Перми и Пермского края. Подписывайтесь!

Подписаться
Следующий материал