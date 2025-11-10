Для пермяков запустили «горячую» линию по вакцинации против клещевого энцефалита

Узнать всю необходимую информацию о вакцинации можно по телефону Фото: Алексей_Гайнов © URA.RU

В Пермском крае с 10 ноября запустили «горячую» линию, где жители смогут получить консультации по вакцинации против клещевого энцефалита. Об этом сообщает пресс-служба управления Роспотребнадзора по региону.

«С 10 по 14 ноября <...> работает „горячая“ линия по вопросам вакцинации против клещевого энцефалита. Специалисты будут принимать звонки с 9:30 до 17:30», — написано на сайте ведомства.

Связаться с консультантами можно по следующим номерам:

отдел эпидемиологического надзора Центрального аппарата в Перми — 8 (342) 239-34-35 (доб. 5);

Восточный территориальный отдел (Чусовой) — 8 (34-256) 5-47-60;

Западный территориальный отдел (Пермь) — 8 (342) 284-07-29;

Коми-Пермяцкий территориальный отдел (Кудымкар) — 8 (34-260) 4-53-43 (доб. 3);

Северный территориальный отдел (Соликамск) — 8 (34-253) 4-23-80 (доб. 3);

Центральный территориальный отдел (Пермь) — 8 (342) 229-75-70;

Южный территориальный отдел (Чайковский) — 8 (34-241) 4-55-33 (доб. 1802).

