Тюменская строительная сфера, несмотря на сложную для отрасли ситуацию, достаточно стабильна, и ожидать массовых банкротств девелоперов в ближайшие месяцы не стоит. Баланс характерен для всех регионов РФ , рассказал URA.RU директор рынков России и СНГ fam Properties Валерий Тумин.

«Застройщики среднего сегмента адаптируются — сокращают новые запуски, переходят на более рентабельные проекты, предлагают рассрочки покупателям. А крупные компании имеют достаточный запас прочности, чтобы выдержать турбулентность», — отметил он.

Эксперт пояснил, что в целом условия для развития девелопмента сейчас не лучшие. В частности, снижение темпов продаж сильно бьет по способности застройщиков закрывать обязательства перед банками. «Застройщики продолжали работать по проектам, заложенным в период доступных денег, но теперь квартиры не распродаются до сдачи домов. По Тюменской области ситуация показательная: до половины квартир в сданных домах остаются непроданными, а застройщик продолжает нести долг», — сообщил Тумин.

По его мнению, даже в случае банкротства отдельных игроков рынка, схема работы девелоперов выстроена так, чтобы покупатель мог чувствовать себя спокойно. «Система проектного финансирования со счетами эскроу защищает дольщиков — с момента запуска раскрыто более 2,3 миллиона таких счетов, с которых застройщикам и банкам перечислено 13 триллионов рублей. Если компания обанкротится, проект достроит другой застройщик или банк», — отметил он.