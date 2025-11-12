«Очереди длинные и туалет вонючий»: Екатеринбуржцы массово жалуются на работу Южного автовокзала

Пассажиры жалуются на неприятный запах в бесплатном туалете и длинные очереди на посадку Фото: Илья Московец © URA.RU

Екатеринбуржцы недовольны работой Южного автовокзала (относится к «Свердловскому областному объединению пассажирского автотранспорта»), по их словам, в туалете стоит неприятный запах, кабинки для маломобильных граждан всегда закрыты, а с пятницы по воскресенье у входа собираются очереди, чтобы пройти досмотр и попасть на автобус. Корреспондент URA.RU съездил на вокзал, чтобы убедиться, обоснованы ли недовольства пассажиров.

«Я не могу сказать, что вокзал комфортный, потому что при посадке приходится долго ждать женщину, которая отмечает билеты. Очереди в основном постоянно скапливаются в пятницу, субботу и воскресенье. В туалет я здесь не хожу, потому что запах неприятный», — поделилась студентка Алина, она ежедневно ездит из Полевского в Екатеринбург на учебу.

Посетители вынуждены стоять в длинных очередях к туалету Фото: Илья Московец © URA.RU

Днем во вторник, 11 ноября, очереди у входа в вокзал не было. Однако к бесплатному туалету внутри вокзала тянулась вереница из желающих. На улице для пассажиров также есть туалет, однако он платный и стоит 45 рублей, а кабинки для маломобильных пассажиров и вовсе оказались закрыты.

«Свердловское областное объединение пассажирского автотранспорта» («СООПА») состоит из пяти автовокзалов, которые расположены в Екатеринбурге, Асбесте, Красноуфимске, Камышлове, Нижнем Тагиле. В мае 2024-го Чкаловский районный суд Екатеринбурга обязал устранить нарушения, касающиеся обеспечения комфортной среды для маломобильных граждан. Например, установить перед лестницей на входе устройство помощи или средство связи с персоналом; разместить тактильные указатели и схему, оборудовать места отдыха и ожидания для инвалидов в креслах-колясках и пандус к туалету.

Кроме того, в ходе официальной проверки регионального Роспотребнадзора на нижнетагильском вокзале также были найдены нарушения в работе общественных туалетов. Согласно постановлению правительства РФ, в здании автовокзала должен быть обеспечен доступ к бесплатному туалету. По этой же причине руководству вокзала было объявлено предупреждение. Помимо всего вышеперечисленного, в Едином реестре проверок отсутствуют свежие данные о том, что на вокзале проверялись обеспечение пожарной и антитеррористической безопасности.

Жалобы посетителей Южного автовокзала часто повторяют друг друга Фото: скриншот из сервиса «Яндекс Карты»

«Здесь очереди длинные, на улице стоять приходится, и туалет вонючий. При выходе на перроны нет охраны, но она проверяет на входе. Туалет на улице платный, но там тоже воняет», — рассказал пассажир Илья, он время от времени ездит в Челябинскую область.

В отзывах на сервисе «Яндекс Карты» пользователи чаще всего упоминают антисанитарию в туалете и длинные очереди на досмотр. Пассажиры отрицательно оценивают отношение персонала к посетителям и недостаточное количество мест для ожидания рейса внутри.