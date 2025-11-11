Логотип РИА URA.RU
  • Логотип РИА URA.RU
Реклама

Экономика

В Тюмени откроют завод по производству пластиковых окон

В Тюмени в Антипинском запустят производство пластиковых окон
11 ноября 2025 в 11:14
Изменение размера шрифта
  • Подписаться на нас в ВКонтакте
  • Подписаться на нас в Телеграм
  • Написать нам в Ватсап
  • Подписаться на нас в Одноклассники
Завод должны открыть к 2026 году

Завод должны открыть к 2026 году

Фото: Анастасия Соргина © URA.RU

В Тюмени в Антипинском районе построят завод по производству пластиковых окон и ремонтно-механический цех. Как указано в приказе администрации, который имеется в распоряжении редакции, здания появятся к 2026 и 2028 годам соответственно.

«Проектируемая территория в границах планировочного квартала „Антипинский“. Предполагается строительство производственной базы (производство пластиковых окон). Срок — до 2026 года. Размещение ремонтно-механического цеха предусмотрено до 2028 года», — сообщается в документе.

Ранее URA.RU писало, что в Тюмени на месте здания, которое принадлежало заводу автотракторного электрооборудования, построят ЖК бизнес-класса. В некоторых квартирах предполагаются камины и собственные террасы. На территории комплекса оборудуют паркинги, приватные зоны отдыха, галерею, переговорные комнаты.

Сохрани номер URA.RU — сообщи новость первым!

Подписаться на нас в ТелеграмНаписать нам в Ватсап

Как в Тюменской области проходит паводок, как ликвидируют его последствия, и какие компенсации получат пострадавшие? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Темы Тюмени», чтобы узнавать все новости первыми!

Подписаться
Следующий материал