В Тюмени откроют завод по производству пластиковых окон

Завод должны открыть к 2026 году Фото: Анастасия Соргина © URA.RU

В Тюмени в Антипинском районе построят завод по производству пластиковых окон и ремонтно-механический цех. Как указано в приказе администрации, который имеется в распоряжении редакции, здания появятся к 2026 и 2028 годам соответственно.

«Проектируемая территория в границах планировочного квартала „Антипинский“. Предполагается строительство производственной базы (производство пластиковых окон). Срок — до 2026 года. Размещение ремонтно-механического цеха предусмотрено до 2028 года», — сообщается в документе.