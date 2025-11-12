Какие объекты времен революции в Челябинске забыты или требуют внимания

В этом доме на улице Цвиллинга, 20 в 1917 году жил председатель Челябинского городского Совета рабочих и солдатских депутатов Самуил Цвиллинг Фото: Илья Изотов © URA.RU

В ноябре частные экскурсоводы и туристические фирмы активно предлагают южноуральцам познавательные прогулки по историческим местам Челябинска, часть которых связаны с событиями Октябрьской революции и Гражданской войны. Интерес к ним вырос на фоне премьеры сериала Андрея Кончаловского «Хроники русской революции».

Но удалось ли сохранить самые знаковые исторические объекты начала XX века до наших дней? Что дает им статус объектов культурного наследия? И актуальна ли сегодня тема переименования улиц, названных в честь деятелей революционного движения? Об этом в интервью URA.RU рассказал научный сотрудник научно-исследовательского отдела Государственного исторического музея Южного Урала Владислав Демаков.

Владислав Демаков: К сожалению, статус объекта культурного наследия мало на что влияет

— Владислав, сейчас в Челябинске очень востребованы и популярны краеведческие экскурсии по историческим локациям. Их проводят как историки, так и блогеры. Какие объекты вы бы лично включили в такие маршруты?

— В городе существуют отдельные инициативы по организации экскурсий, посвященных революционным событиям и периоду Гражданской войны, однако систематических предложений не наблюдается, все-таки тема достаточно узкая. Для создания полноценного маршрута нужно изучать архивные источники, так как основываться только лишь на идеологизированной литературе советского периода нельзя: в ней многое показано однобоко, часто вообще недостоверно.

А современных исследований на эту тему, касающихся как Южного Урала, так и непосредственно Челябинска, явно недостаточно — часть фактов до сих пор лежит в архивах. В маршрут такой экскурсии точно могли бы попасть два места, которым сегодня редко придают значение. Мало кто знает, что активная фаза Гражданской войны в России началась именно с нашего города. Это так называемый «Челябинский инцидент», произошедший 14 мая 1918 года в районе войскового остановочного пункта, сохранившиеся казармы которого сейчас восстанавливают.

14 мая 1918 года в Челябинске встретились два железнодорожных эшелона. Один перевозил в западном направлении венгерских пленных, репатриируемых большевиками по условиям Брестского договора. В обратном направлении по Транссибу во Владивосток ехали чехи — их перебрасывали через океан на французский участок фронта против Центральных держав. Когда составы встретились, в чехов полетела чугунная ножка от печи, серьезно ранившая солдата Франтишека Духачека. Бойцы Чехословацкого корпуса задержали виновного и «наказали» его, заколов штыками. Местные большевистские власти арестовали чехословацких солдат и попытались полностью разоружить находившиеся в городе эшелоны. В ответ бойцы Чехословацкого корпуса 17 мая захватили местный арсенал и артиллерийскую батарею и освободили своих земляков. Спустя несколько дней в Москве были арестованы члены Чехословацкого национального совета. А 26-27 мая 1918 года начались вооруженные столкновения между чехословацкими частями и красногвардейцами в Иркутске и Златоусте. Являясь мощной организованной военной силой, корпус разбил советские части и всего за несколько недель захватил Петропавловск, Курган, Омск, Новониколаевск, Мариинск, Томск и другие города.

Что интересно, ведь и финал той войны оказался во многом предрешен тоже в Челябинске: 11 февраля 1919 года Александр Колчак здесь в «Номерах М. И. Дядина» проводил военное совещание, предопределившее судьбу противоборствующих сторон сначала на востоке, а затем и по всей стране. Думаю, вот об этом на экскурсиях было бы любопытно посетителям узнать.

— Насколько сегодня хорошо изучены события революционных лет на Южном Урале. Есть ли «белые пятна», которые требуют дополнительного исследования?

— Эта тема десятилетиями активно изучалась в советский период: вышло огромное количество работ, причем появились они, начиная с первых же лет после описываемых событий. Естественно, все это было с соответствующей идеологической подоплекой. К сожалению, если сегодня брать такие труды и смотреть, то в них многое умышленно героизировалось. Персонажи ведь там очень неоднозначные, например, тот же Цвиллинг или мичман Павлов. В этой связи современным исследователям нужно пытаться дать беспристрастные оценки с опорой на исторические документы рассматривать их деятельность.

— Многие памятники, посвященные событиям двух революций и Гражданской войны, имеют статус объектов культурного наследия. Насколько этот статус обеспечивает сегодня охрану памятников и зданий?

— К сожалению, статус объекта культурного наследия мало на что влияет. Если взять путеводитель 1965 года по историко-революционным местам города и сосчитать, сколько из них сохранилось до настоящего времени, то получится, что из более чем сорока объектов осталась только половина, остальное постепенно сносилось, начиная с тех же 1960-х годов. С части зданий, что сохранились, исчезли мемориальные доски, повествующие о революционных событиях. Например, Народный дом, флигель Жуковского на улице Труда, 88.

Реставрации тоже проходят некачественно. Если собственнику объекта надо — здание и снесут, и перестроят, и охранный статус реализацию такого проекта не остановит. Вспомнить хотя бы дом на ул. Цвиллинга, 20, в котором в 1917 году собственно и жил революционер, чьим именем позже улицу назвали.

Дом на улице Цвиллинга, 20 в 1963 году

После реконструкции облик здания изменился до неузнаваемости

При реконструкции весь оригинальный резной декор второго этажа просто заменили пластиковым новоделом, после чего, по моему мнению, объект уже перестал существовать — сегодня это некая пародия. И такая проблема с памятниками архитектуры Челябинска в целом — не один пример можно привести, когда здание полностью сносится, а на его месте строится нечто по образу и подобию.

— Сколько памятников и зданий эпохи революций сегодня требуют ремонта или реставрации? Достаточно ли для этого закладывается средств в бюджеты?

— Это скорее вопрос к профильным ведомствам, у нас ведь и Государственный комитет охраны объектов культурного наследия есть, и Государственный научно-производственный центр по охране культурного наследия, и Центр историко-культурного наследия Челябинска, но контроль с их стороны очень слабый, на многое попросту глаза закрывают. К тому же, что касается недвижимых объектов, то они в большинстве находятся в частной собственности, и тут названные органы бессильны — они могут только давать рекомендации и вести надзор за проводимыми работами.

Например, в очень печальном состоянии находится дом на улице Труда, 66. А между прочим, там и мемориальная доска висит, что в здании в 1917 году принималось постановление об установлении в Челябинске советской власти.

В ноябре 1917 года в здании на ул.Труда, 66 комитет РСДРП принял решение об установлении в Челябинске советской власти

В Челябинске управляющая компания «Технопарк Потанино» купила у муниципалитета объект культурного наследия — «Дом Колбина» на улице Труда, 66 за 33,2 млн рублей. В договор купли-продажи объекта культурного наследия включено обременение приватизируемого здания: покупатель обязан выполнить требования охранного обязательства собственника или иного законного владельца объекта культурного наследия.

Или другой пример — дом на улице Кирова, 92, в котором в 1917-1918 годах работал советский полководец В. К. Блюхер. Хоть это и памятник федерального значения, каких во всем Челябинске четыре штуки, но надлежащего ухода за ним нет, фасад десятилетиями не обновлялся.

— В 1990-х всерьез обсуждалась тема переименования улиц, названных в Челябинске в честь революционеров, и возвращения им исторических дореволюционных названий. Тогда этот проект горисполкома так и не был реализован. А насколько это актуально сегодня? Или надо оставить все как есть?

— На сегодняшний день вопрос переименования улиц не стоит, поскольку, во-первых, у большинства жителей Челябинска весьма смутное представление об истории и тех людях, чьи имена в советское время присваивались тем или иным объектам, во-вторых, сделать это будет проблематично из-за огромного количества переоформляемой документации (квартиры, учреждения и пр.) и связанных с ней финансовых затрат. Сегодня и поважнее проблемы есть, а на улице чьего имени жить — так это, на мой взгляд, большинству обывателей совсем неинтересно.

— С 1 сентября 2025 года в школах Челябинской области для учеников 5-7 классов введен курс «История нашего края». Надо ли события революций и Гражданской войны включать в этот курс и насколько подробно. Ваше мнение?