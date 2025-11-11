В курганском депздраве рассказали о сокращении дефицита медиков в два раза

Количество фельдшеров скорой медпомощи увеличилось на 4% в Курганской области Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В Курганской области дефицит врачебных кадров в регионе снизился вдвое. В 2025 году в области зафиксирован положительный кадровый баланс, также за прошедший год количество фельдшеров скорой медицинской помощи увеличилось на 4%. Об этом URA.RU в ответ на запрос сообщили в депздраве региона.

«С 2018 по 2025 год дефицит врачебных кадров в регионе снизился вдвое. В 2025 году в регионе отмечается положительный кадровый баланс. За прошедший год количество фельдшеров скорой медицинской помощи в Курганской области выросло на 4%, обеспеченность фельдшерами скорой медицинской помощи в Курганской области за пять лет выросла на 7,7% и превышает по РФ и УРФО», — рассказали нам в ведомстве.

Улучшение ситуации с кадровым составом медицинских работников обусловлено мерами социальной поддержки, которые предоставляются специалистам. Среди них — денежные выплаты при трудоустройстве, предоставление служебного жилья и компенсация аренды. Кроме того, в 2025 году введены новые меры поддержки: единовременные выплаты врачам и фельдшерам. Так, врачи, приехавшие работать в Курганскую область, могут получить 750 тысяч рублей (выплата предоставляется частями в течение трех лет), а фельдшеры скорой и неотложной медицинской помощи со стажем до трех лет — 100 и 50 тысяч рублей соответственно при трудоустройстве в текущем году.

Также медицинским работникам с высшим образованием при трудоустройстве в города областного подчинения выплачивается 100 тысяч рублей, а в округа Курганской области — 150 тысяч рублей. Компенсация аренды жилья составляет 10 тысяч рублей для Кургана и Шадринска и 7 тысяч рублей для округов. Кроме того, специалисты могут рассчитывать на гранты губернатора.