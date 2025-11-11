Тюменские врачи спасли женщину, которая выпила уксус и больше не могла есть

После операции женщина пошла на поправку Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В Тюменской области врачи провели уникальную операцию по реконструкции пищевода женщины, которая выпила уксус. Об этом сообщает информационный центр правительства региона.

«В Тюмени провели уникальную операцию по реконструкции пищевода. В 2024 году в Сорокинскую районную больницу поступила Нина Стольникова с тяжелым ожогом пищевода. Он полностью сузился, из-за чего она не могла есть и пить», — пояснили в инфоцентре.

В поисках емкости для того, чтобы поить ягненка, женщина перелила уксус из бутылки в чашку, а затем ушла. По возвращении обратно она отпила из нее. Врачам пришлось наложить специальное отверстие для питания, из-за чего женщина почти год принимала пищу через трубочку. За это время ее вес сократился до 40 килограммов.

Продолжение после рекламы

Операцию по восстановлению ЖКТ провели заведующий отделением реконструктивной хирургии пищевода и желудка Дмитрий Ручкин и начальник хирургической службы ОКБ №1 Алексей Дмитриев. Врачи удалили пораженные участки и большую часть желудка. А проходимость пищеварительного тракта восстановили с помощью участка толстой кишки.

После хирургического вмешательства у пациентки развилась пневмония, но врачи смогли стабилизировать ее состояние. Женщина находится дома и продолжает идти на поправку, набирает вес.