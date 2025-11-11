Тюменские врачи спасли женщину, которая выпила уксус и больше не могла есть
После операции женщина пошла на поправку
Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU
В Тюменской области врачи провели уникальную операцию по реконструкции пищевода женщины, которая выпила уксус. Об этом сообщает информационный центр правительства региона.
«В Тюмени провели уникальную операцию по реконструкции пищевода. В 2024 году в Сорокинскую районную больницу поступила Нина Стольникова с тяжелым ожогом пищевода. Он полностью сузился, из-за чего она не могла есть и пить», — пояснили в инфоцентре.
В поисках емкости для того, чтобы поить ягненка, женщина перелила уксус из бутылки в чашку, а затем ушла. По возвращении обратно она отпила из нее. Врачам пришлось наложить специальное отверстие для питания, из-за чего женщина почти год принимала пищу через трубочку. За это время ее вес сократился до 40 килограммов.
Операцию по восстановлению ЖКТ провели заведующий отделением реконструктивной хирургии пищевода и желудка Дмитрий Ручкин и начальник хирургической службы ОКБ №1 Алексей Дмитриев. Врачи удалили пораженные участки и большую часть желудка. А проходимость пищеварительного тракта восстановили с помощью участка толстой кишки.
После хирургического вмешательства у пациентки развилась пневмония, но врачи смогли стабилизировать ее состояние. Женщина находится дома и продолжает идти на поправку, набирает вес.
Ранее у 70-летнего курильщика при плановой флюорографии выявили два онкологических заболевания — рак легкого и В-клеточную лимфому, после чего пациенту провели радикальную операцию. Врачи удалили мужчине часть легкого.
Как в Тюменской области проходит паводок, как ликвидируют его последствия, и какие компенсации получат пострадавшие? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Темы Тюмени», чтобы узнавать все новости первыми!