Общество

Здоровье

Тюменские врачи спасли женщину, которая выпила уксус и больше не могла есть

Тюменские врачи провели уникальную операцию по восстановлению пищевода
11 ноября 2025 в 12:21
После операции женщина пошла на поправку

Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В Тюменской области врачи провели уникальную операцию по реконструкции пищевода женщины, которая выпила уксус. Об этом сообщает информационный центр правительства региона. 

«В Тюмени провели уникальную операцию по реконструкции пищевода. В 2024 году в Сорокинскую районную больницу поступила Нина Стольникова с тяжелым ожогом пищевода. Он полностью сузился, из-за чего она не могла есть и пить», — пояснили в инфоцентре. 

В поисках емкости для того, чтобы поить ягненка, женщина перелила уксус из бутылки в чашку, а затем ушла. По возвращении обратно она отпила из нее. Врачам пришлось наложить специальное отверстие для питания, из-за чего женщина почти год принимала пищу через трубочку. За это время ее вес сократился до 40 килограммов. 

Операцию по восстановлению ЖКТ провели заведующий отделением реконструктивной хирургии пищевода и желудка Дмитрий Ручкин и начальник хирургической службы ОКБ №1 Алексей Дмитриев. Врачи удалили пораженные участки и большую часть желудка. А проходимость пищеварительного тракта восстановили с помощью участка толстой кишки. 

После хирургического вмешательства у пациентки развилась пневмония, но врачи смогли стабилизировать ее состояние. Женщина находится дома и продолжает идти на поправку, набирает вес.

Ранее у 70-летнего курильщика при плановой флюорографии выявили два онкологических заболевания — рак легкого и В-клеточную лимфому, после чего пациенту провели радикальную операцию. Врачи удалили мужчине часть легкого.

