В пригороде Перми продается бывший пионерлагерь по цене элитной квартиры

База находится в 50 километрах от Перми (архивное фото) Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

В поселке Кукуштан Пермского округа продается бывший пионерский лагерь на берегу реки Бабка. Стоимость — 15 млн рублей, что что сопоставимо с ценой трехкомнатной квартиры в центре краевой столицы.

«Продается бывший пионерский лагерь на берегу реки Бабка. Состоит из 12 различных объектов: спальные корпуса, столовая, баня. До реки — асфальтированная дорога. Площадь участка — 9,3 гектара. Возможно увеличение площади участка, так как по границе нет строений. Стоимость — 15 млн рублей», — сказано на сайте бесплатных объявлений.

В объявлении также указано, что корпуса требуют ремонта. По указанному в объявлении адресу находится бывший детский оздоровительный лагерь «Гудок», находящийся в ведении Свердловской железной дороги.

Продолжение после рекламы