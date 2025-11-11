Логотип РИА URA.RU
В ХМАО админу telegram-канала поступили угрозы после публикации поста об убийстве парня

11 ноября 2025 в 12:51
Администратору telegram-канала из Когалыма стали поступать угрозы после публикации поста об убийстве парня возле торгового центра

Фото: Анна Майорова © URA.RU

Администратору telegram-канала «ЧП Когалым» начали поступать угрозы после публикации поста об убийстве 19-летнего парня возле ТЦ «Карнавал». Полиция начала проверку, сообщил URA.RU источник в силовых структурах.

«Админу в личку угрожают расправой — потому, что якобы было все не так. Если информация не соответствует действительности — пришлите в личку достоверную информацию», — сообщается в telegram-канале. По данным URA.RU, силовики начали проверку по факту поступления угроз администратору паблика.

По версии следствия, в ночь на 9 ноября, 23-летний мужчина смертельно ранил ножом 19-летнего парня. Пострадавший умер в больнице от полученных травм. Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье УК РФ «убийство».

URA.RU запросило комментарий в пресс-службе УМВД. На момент публикации ответ не поступил.

