Киоски «Роспечати» будут выглядеть иначе Фото: Наталья Чернохатова © URA.RU

В Екатеринбурге установят новые киоски «Роспечати». Предприниматели, которые после участия в аукционах заключили с администрацией договоры аренды на семь лет, должны будут заказать конструкции по утвержденным городом в октябре 2020 года требованиям. Об этом глава департамента потребительского рынка мэрии Максим Чаплыгин рассказал корреспонденту URA.RU.

«Подрядчики обязаны будут установить новые [киоски]. У нас есть постановление от октября 2020 года, которое утверждает требования к внешнему виду. НТО (нестационарные торговые объекты) должны им соответствовать. В аукционной документации это все прописано», — подчеркнул Чаплыгин.

Как должны выглядеть киоски в Екатеринбурге Фото: сайт администрации Екатеринбурга

В 2025 году мэрия планировала выставить на аукцион 82 точки под размещение киосков всех типов (от «Роспечати» до продуктовых ларьков). В конце сентября было отыграно 15 аукционов по киоскам «Роспечати», до конца года ожидается еще 34. Договоры заключены пока с четырьмя предпринимателями (киоски появятся в Железнодорожном районе). Ранее они были субарендаторами у «Роспечати». Остальные предприниматели от заключения договоров отказываются, ссылаясь на низкую рентабельность бизнеса и высокую стоимость лотов (до 250 тысяч рублей).

