В Екатеринбурге установят новые киоски «Роспечати»
Киоски «Роспечати» будут выглядеть иначе
Фото: Наталья Чернохатова © URA.RU
В Екатеринбурге установят новые киоски «Роспечати». Предприниматели, которые после участия в аукционах заключили с администрацией договоры аренды на семь лет, должны будут заказать конструкции по утвержденным городом в октябре 2020 года требованиям. Об этом глава департамента потребительского рынка мэрии Максим Чаплыгин рассказал корреспонденту URA.RU.
«Подрядчики обязаны будут установить новые [киоски]. У нас есть постановление от октября 2020 года, которое утверждает требования к внешнему виду. НТО (нестационарные торговые объекты) должны им соответствовать. В аукционной документации это все прописано», — подчеркнул Чаплыгин.
Как должны выглядеть киоски в Екатеринбурге
В 2025 году мэрия планировала выставить на аукцион 82 точки под размещение киосков всех типов (от «Роспечати» до продуктовых ларьков). В конце сентября было отыграно 15 аукционов по киоскам «Роспечати», до конца года ожидается еще 34. Договоры заключены пока с четырьмя предпринимателями (киоски появятся в Железнодорожном районе). Ранее они были субарендаторами у «Роспечати». Остальные предприниматели от заключения договоров отказываются, ссылаясь на низкую рентабельность бизнеса и высокую стоимость лотов (до 250 тысяч рублей).
Прежние павильоны «Роспечати» начали сносить в июне 2025 года, так как у них закончились договоры аренды. Продлевать соглашения не стали, так как объекты оказались размещены (как сотни других НТО с иной продукцией) неправильно. В конце августа ООО «Апрель-логистик», занимающееся оптовой поставкой газет и журналов, заявило о приостановлении с 20 сентября отгрузки продукции в киоски Екатеринбурга.
Материал из сюжета:В Екатеринбурге сносят киоски «Роспечати»
Что случилось в Екатеринбурге и Нижнем Тагиле? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Екатское чтиво» и «Наш Нижний Тагил», чтобы узнавать все новости первыми!