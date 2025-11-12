Логотип РИА URA.RU
В тюменском вузе рассказали, как открыли Передовую инженерную школу без специальных субсидий из бюджета

ПИШ ТюмГУ открыли без специализированных субсидий из федерального бюджета
12 ноября 2025 в 16:36
Тюменский государственный университет успешно реализовал проект Передовой инженерной школы без привлечения специализированных субсидий из государственного бюджета

Фото: Предоставлено пресс-службой ТюмГУ

Тюменский государственный университет успешно реализовал проект Передовой инженерной школы (одного из ключевых проектов высшего образования) без привлечения специализированных субсидий из государственного бюджета. О том, как создавался ПИШ ТюмГУ, рассказал директор учреждения Михаил Писарев.

Михаил Олегович, что позволило Передовой инженерной школе заложить основы финансовой самостоятельности? 

Ключевыми факторами успеха стали поддержка индустриального партнера — компании «Газпром нефть», продуктовый подход в работе, четкое разделение бюджета на инвестиционную и операционную части, а также ориентация на практику. Студенты вовлекаются в реальные технологические проекты для нефтегазовой отрасли, например, по разработке подходов к организации промысла на многолетнемерзлых грунтах или модульных решений для месторождений.

Что позволило выстроить модель взаимодействия с бизнесом без прямой поддержки государства? 

Ключевым элементом подхода является продуктовый принцип и регулярная проверка соответствия целям и задачам всех участников: университета, партнера и, конечно же, студентов. Методика предполагает не только проведение лекционных занятий, но и активное привлечение учащихся к работе над реальными технологическими проектами в сфере нефтегазовой отрасли. Среди таких проектов — разработка методов организации добычи на территориях с многолетнемерзлыми грунтами и создание модульных решений для месторождений.

Какие основные компетенции вошли в ядро такой модели?

В качестве основы выделяются метакомпетенции, которые связаны с личностными характеристиками. Среди них способность к командной работе, управление проектами, критическое мышление, а также умение адекватно проявлять поведенческие и эмоциональные реакции. Данные компетенции дополняются инженерными навыками, которые приобретаются в процессе практической деятельности и подтверждаются при защите разработанного продукта.

Как университет выстраивает систему устойчивого финансирования? 

Финансирование идет от индустриальных партнеров как под конкретные НИОКР, так и под расчетные инженерные задачи. Одним из источников инвестиций являются и государственные программы, в частности «Приоритет-2030». Тюменский государственный университет (ТюмГУ) вошел во вторую группу этой программы в 2025 году. Инвестиционная составляющая бюджета, формируемая в том числе за счет участия в подобных программах.

Может ли эта модель быть масштабирована и в другие вузы? 

Парадоксальность ситуации состоит в том, что, с одной стороны, данный опыт можно адаптировать для других высших учебных заведений и различных областей знаний, а с другой — его сложно масштабировать. Необходим руководитель проектной деятельности с уникальным набором компетенций, а таких людей очень мало.

