В тюменском вузе рассказали, как открыли Передовую инженерную школу без специальных субсидий из бюджета

Тюменский государственный университет успешно реализовал проект Передовой инженерной школы без привлечения специализированных субсидий из государственного бюджета Фото: Предоставлено пресс-службой ТюмГУ

Тюменский государственный университет успешно реализовал проект Передовой инженерной школы (одного из ключевых проектов высшего образования) без привлечения специализированных субсидий из государственного бюджета. О том, как создавался ПИШ ТюмГУ, рассказал директор учреждения Михаил Писарев.

Михаил Олегович, что позволило Передовой инженерной школе заложить основы финансовой самостоятельности?

Ключевыми факторами успеха стали поддержка индустриального партнера — компании «Газпром нефть», продуктовый подход в работе, четкое разделение бюджета на инвестиционную и операционную части, а также ориентация на практику. Студенты вовлекаются в реальные технологические проекты для нефтегазовой отрасли, например, по разработке подходов к организации промысла на многолетнемерзлых грунтах или модульных решений для месторождений.

Что позволило выстроить модель взаимодействия с бизнесом без прямой поддержки государства?

Ключевым элементом подхода является продуктовый принцип и регулярная проверка соответствия целям и задачам всех участников: университета, партнера и, конечно же, студентов. Методика предполагает не только проведение лекционных занятий, но и активное привлечение учащихся к работе над реальными технологическими проектами в сфере нефтегазовой отрасли. Среди таких проектов — разработка методов организации добычи на территориях с многолетнемерзлыми грунтами и создание модульных решений для месторождений.

Какие основные компетенции вошли в ядро такой модели?

В качестве основы выделяются метакомпетенции, которые связаны с личностными характеристиками. Среди них способность к командной работе, управление проектами, критическое мышление, а также умение адекватно проявлять поведенческие и эмоциональные реакции. Данные компетенции дополняются инженерными навыками, которые приобретаются в процессе практической деятельности и подтверждаются при защите разработанного продукта.

Как университет выстраивает систему устойчивого финансирования?

Финансирование идет от индустриальных партнеров как под конкретные НИОКР, так и под расчетные инженерные задачи. Одним из источников инвестиций являются и государственные программы, в частности «Приоритет-2030». Тюменский государственный университет (ТюмГУ) вошел во вторую группу этой программы в 2025 году. Инвестиционная составляющая бюджета, формируемая в том числе за счет участия в подобных программах.

Может ли эта модель быть масштабирована и в другие вузы?