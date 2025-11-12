Пермское СИЗО годами откладывает ремонт из-за отсутствия денег и заполненных камер

Помещения следственного изолятора давно нуждаются в капитальном ремонте (архивное фото) Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

В городе Кизел Пермского края следственный изолятор № 3 (СИЗО) годами не может провести капитальный ремонт в камерах. Причина — отсутствие необходимого финансирования со стороны ФСИН и переполненность учреждения. Это следует из судебных решений, с которыми ознакомился корреспондент URA.RU.

«В связи с полной наполняемостью учреждения (лимит 431 человек) проведение ремонта камерных помещений в количестве 100 штук невозможно, поэтому выделенные в 2025 году денежные средства пошли на заключение контрактов по устранению нарушений, установленных решениями судов, без проведения внутренних работ», — отмечается в решении суда. На необходимость отремонтировать камеры в СИЗО-3 еще в 2022 году указал прокурор Кизела. Тогда представитель надзорного органа обратился в суд, который поддержал его доводы. Однако следственный изолятор решил спорить с прокуратурой: сначала в апелляции, затем — в кассации. В итоге Седьмой кассационный суд встал на сторону истца, а в удовлетворении требований кизеловского прокурора к ФСИН России и ГУФСИН по Пермскому краю было отказано.

В СИЗО №3 указывали, что учреждение «не вправе самостоятельно решать вопрос по ремонту камер, поскольку не располагает необходимыми финансами». Следственный изолятор обращался к начальнику краевого ведомства (дата не уточняется) с просьбой выделить на проведение капитального ремонта денежные средства в размере 33,4 млн рублей. Между тем должник отмечает, что «частично решение суда исполнено»: в ряде камер проведен косметический ремонт.

