МВД задержало группу приезжих, которые обманывали пенсионеров на деньги

Возбуждено 12 уголовных дел, которые объединены в одно производство, указано в сообщении

В Москве задержаны семеро приезжих, которые обманывали пожилых пенсионеров на деньги. Об этом рассказала официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.

«Семеро предприимчивых приезжих попытались реализовать в столице криминальную схему по хищению денежных средств пожилых москвичей под предлогом очистки вентиляционных систем», — указано в сообщении. Оно опубликовано в telegram-канале. Когда пенсионеры отказывались, им грозили штрафами за нарушение требований пожарной безопасности.

Все фигуранты были задержаны. Возбуждено 12 уголовных дел, которые объединены в одно производство.

