МВД задержало группу приезжих, которые обманывали пенсионеров на деньги
Возбуждено 12 уголовных дел, которые объединены в одно производство, указано в сообщении
В Москве задержаны семеро приезжих, которые обманывали пожилых пенсионеров на деньги. Об этом рассказала официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.
«Семеро предприимчивых приезжих попытались реализовать в столице криминальную схему по хищению денежных средств пожилых москвичей под предлогом очистки вентиляционных систем», — указано в сообщении. Оно опубликовано в telegram-канале. Когда пенсионеры отказывались, им грозили штрафами за нарушение требований пожарной безопасности.
Все фигуранты были задержаны. Возбуждено 12 уголовных дел, которые объединены в одно производство.
Задержание мошенников в Москве — еще один пример роста числа случаев обмана пенсионеров. В Ростовской области пенсионер лишился 12,5 миллиона рублей, выполнив инструкции злоумышленников после звонка лжесотрудника электросетей. В Госдуме предупреждали об усилении активности мошенников, в том числе с поддельными банковскими сервисами и инвестиционными предложениями.
