Логотип РИА URA.RU
  • Логотип РИА URA.RU
Реклама

Происшествия

В Сухуме объявлен план-перехват после перестрелки с ранеными

11 ноября 2025 в 16:41
Изменение размера шрифта
  • Подписаться на нас в ВКонтакте
  • Подписаться на нас в Телеграм
  • Написать нам в Ватсап
  • Подписаться на нас в Одноклассники
В столице Абхазии Сухуме ранены пять человек в результате стрельбы на похоронах

В столице Абхазии Сухуме ранены пять человек в результате стрельбы на похоронах

Фото: Роман Наумов © URA.RU

В Сухуме, где произошла стрельба, объявлен план-перехват. Об этом в заявлении для прессы рассказал министр внутренних дел (МВД) Абхазии Роберт Киут.

ЧП случилось около в 13:30 в районе ВИЭМа. Во время похорон была открыта стрельба. Ранения получили пять человек.

«Во время похорон в Сухуме неизвестный выстрелил из укрытия. Пять человек доставлены в больницу», — сказал Киут, его слова приводит Sputnik Абхазия.

Продолжение после рекламы

Глава МВД также добавил, что один получил серьезную травму головы. По словам Киута, Президент Бадра Гунба информирован о произошедшем. Ситуация находится у него на контроле.

Сохрани номер URA.RU — сообщи новость первым!

Подписаться на нас в ТелеграмНаписать нам в Ватсап

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.

Подписаться
Следующий материал