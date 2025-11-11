В Сухуме объявлен план-перехват после перестрелки с ранеными

В столице Абхазии Сухуме ранены пять человек в результате стрельбы на похоронах Фото: Роман Наумов © URA.RU

В Сухуме, где произошла стрельба, объявлен план-перехват. Об этом в заявлении для прессы рассказал министр внутренних дел (МВД) Абхазии Роберт Киут.

ЧП случилось около в 13:30 в районе ВИЭМа. Во время похорон была открыта стрельба. Ранения получили пять человек.

«Во время похорон в Сухуме неизвестный выстрелил из укрытия. Пять человек доставлены в больницу», — сказал Киут, его слова приводит Sputnik Абхазия.

