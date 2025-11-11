В Оренбуржской области поврежден промышленный объект
Пострадавших в результате инцидента нет, сообщил Солнцев
Украинские беспилотники были сбиты в небе над Оренбуржской областью. Фрагменты одного из них повредили промышленный объект на территории региона. Об этом сообщил губернатор Оренбуржской области Евгений Солнцев.
«[Средства ПВО] отразили атаку нескольких вражеских беспилотников. По информации на данный момент, пострадал один из промышленных объектов региона», — написал Солнцев в своем telegram-канале.
Он также добавил, что информации о раненых людях не поступало. На месте падения осколков БПЛА работают экстренные службы. Солнцев также напомнил, что в регионе сохраняется режим беспилотной опасности.
Ранее в Минобороны РФ сообщили, что над российскими территориями ночью 11 ноября было сбито 37 дронов ВСУ. 10 беспилотников уничтожено в Крыму, 8 — в Саратовской области, 7 — в Орловской области. Кроме того, по 3 БПЛА было уничтожено в Липецкой и Ростовской областях, а также над Черным морем. Еще по одному беспилотному аппарату было нейтрализовано в Брянской, Воронежской и Калужской областях.
