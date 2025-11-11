В Оренбуржской области поврежден промышленный объект

Пострадавших в результате инцидента нет, сообщил Солнцев Фото: Создано в Midjourney © URA.RU

Украинские беспилотники были сбиты в небе над Оренбуржской областью. Фрагменты одного из них повредили промышленный объект на территории региона. Об этом сообщил губернатор Оренбуржской области Евгений Солнцев.

«[Средства ПВО] отразили атаку нескольких вражеских беспилотников. По информации на данный момент, пострадал один из промышленных объектов региона», — написал Солнцев в своем telegram-канале.

Он также добавил, что информации о раненых людях не поступало. На месте падения осколков БПЛА работают экстренные службы. Солнцев также напомнил, что в регионе сохраняется режим беспилотной опасности.

