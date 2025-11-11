Кто и как в Екатеринбурге будет сносить гаражи
О сносе гаражей будут уведомлять собственников
Фото: Илья Московец © URA.RU
Сносом некапитальных металлических гаражей в Екатеринбурге, которые находятся в санитарно-защитных зонах социальных объектов, в охранных коммунальной инфраструктуры и в границах автомобильных дорог, будут заниматься районные администрации. Они и будут решать, какие территории первыми попадут под программу. Как будут сносить гаражи и что будут делать, если не надут хозяев, — в материале URA.RU.
Кто занимается выносом гаражей
Выносом гаражей занимаются районные администрации. Делается все на деньги, заложенные в муниципальной программе. Бюджет и определяет количество гаражей, которые будут демонтированы.
Как уведомляют хозяев гаражей о сносе
За пять лет снесут 370 гаражей
Фото: Владимир Жабриков © URA.RU
Если гараж попадает в годовой план по выносу, то собственника об этом уведомляют. И просят сделать все самостоятельно в течение 10 дней. Согласно постановлению от 4 декабря 2020 года, хозяина объекта информируют заказным письмом или вручают документ лично в руки или представителю собственника (под подпись). Также информация о сносе публикуется на сайте мэрии. Если владелец гаража проигнорировал сообщение, то в течение трех рабочих дней администрация связывается с подрядчиком и выносит гараж самостоятельно. Конструкцию направляют в место временного хранения. Оттуда владелец сможет далее забрать свой гараж. Если в конструкции хранились ценные вещи или находились люди, вскрывать его подрядчик не имеет право.
Если хозяин гаражей неизвестен
Если не удалось установить, кому принадлежит гараж, уведомление о необходимости выноса размещают на самой конструкции либо на информационных щитах, где находится объект. И также предлагают демонтировать все самостоятельно в течение 10 дней — иначе все будет делать администрация. Гараж будет отправлен в место временного хранения. Если хозяин в течение шести месяцев так и не объявится, то вскоре, по решению суда, объект может быть признан бесхозяйным. После чего будет обращен в муниципальную собственность на списание.
В Екатеринбурге за пять лет (с 2026 по 2030 год) снесут 370 некапитальных гаражей. Выделят на это в рамках муниципальной программы по управлению земельными ресурсами 8, 4 миллиона рублей. Под такими гаражами подразумеваются советские постройки.
