Путин ответил на вопрос, который мучает крымчан последние месяцы

Президент Владимир Путин обратил внимание на проблему с поставками бензина в ключевом регионе. На встрече в Кремле 11 ноября он обсудил с главой Крыма Сергеем Аксеновым острые вопросы республики. Как объяснил URA.RU замгендиректора Института национальной энергетики Александр Фролов, ситуацию с топливом удалось стабилизировать, но искоренить проблему может только заход на полуостров крупных нефтяных компаний и сейчас — самое время.

«Начнем с социально-экономического положения», — сказал Путин, поприветствовав Аксенова. Первой темой в докладе главы Крыма стал экономический рост региона. Одним из его драйверов Аксенов назвал национальные проекты. Руководитель региона также рассказал о поддержке предпринимательства, строительстве дорог, планах по запуску трех экотехнопарков, открытии новых школ в Евпатории, Феодосии и Симферопольском районе.

«Школы, надеюсь, строите уже по новым нашим общероссийским стандартам?» — поинтересовался Путин. Аксенов подтвердил, что «последняя школа уже соответствует».

В конце встречи Аксенов заверил президента, что Крым не подведет, готов к любым ситуациям. При этом он добавил, что «не все идеально, не все гладко».

“Есть и острые вопросы, сейчас поговорим об этом. Спасибо”, — сказал Путин. Далее встреча проходила уже в закрытом формате.

Одним из острейших вопросов последних месяцев для крымчан стала проблема с поставками бензина. Перебои возникли с конца августа, в конце сентября Аксенов сообщил, что на всех заправках без исключения в одни руки будут продавать не более 30 литров бензина, уже спустя пару дней этот порог снизили до 20 литров.

В это же время, 1 октября, Аксенов встречался с министром энергетики Сергеем Цивилевым и обещал направить Путину предложения по решению проблемы. Постепенно властям удалось стабилизировать ситуацию. В конце октября сняли ограничения на продажу. Глава крымского парламента Владимир Константинов отмечал 9 ноября, что «по бензину ситуация контролируемая». По его словам, для своевременного реагирования на вызовы в регионе круглосуточно работает штаб под руководством Аксенова.

Решение этой проблемы возможно через увеличение хранилищ и заход крупных нефтяных компаний в Крым, считает аналитик Александр Фролов. «Главная проблема Крыма и Севастополя заключается в отсутствии на полуострове крупнейших федеральных сетей. Если бы они там были, так называемого дефицита, скорее всего, не наблюдалось бы, либо же он носил такой же характер, как в других регионах, где ряд заправок прекратили продавать автобензины, но продавали дизельное топливо, при этом в целом нехватки топлива не было, — заявил эксперт. —

Дальнейшая работа в регионе должна проводиться в области расширения мощностей хранения, но такую работу необходимо вести в партнерстве с местными заправочными сетями. Возможно, каким-то сетям, которые теряют сейчас активы в Европе, стоит задуматься о том, что, может быть, уже и нечего терять, а международный статус не столь ценен. Это было бы смелым, неординарным и, возможно, даже своевременным шагом”.

Примечательно, что на эту проблему незадолго до кризиса указывал и Аксенов. 19 августа он выразил надежду, что ситуация с ценами на бензин в Крыму «выровняется с захождением крупных вертикально интегрированных компаний». По его словам, отсутствие крупных нефтетрейдеров означает для Крыма упущенные возможности.

По мнению Фролова, проблемы в Крыму возникли из-за того, что местные сети не хотели продавать бензин себе в убыток на фоне резкого роста биржевых котировок. При этом, цены за литр бензина на полуострове обычно на четыре рубля выше, чем в среднем в Южном федеральному округе.

Власти региона в этих условиях сработали довольно быстро, после переговоров с местными сетями топливо стало появляться, причем нормирование отпуска топлива позволило исключить реальный дефицит, потому что иначе люди с канистрами раскупили бы весь бензин, продолжил Фролов. «Единственное, что мог бы сделать тут федеральный центр — это помочь с созданием хранилищ топлива, которые в текущей ситуации нужны не только местным потребителям и не только отдыхающим», — отметил эксперт. Полностью решить проблему можно только через заход крупных сетей в Крым, вновь подчеркнул он.