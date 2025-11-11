Путин ответил на вопрос, который мучает крымчан последние месяцы
Президент Владимир Путин обсудил с главой Крыма Сергеем Аксеновым главные проблемы полуострова
Фото: Роман Наумов © URA.RU
Президент Владимир Путин обратил внимание на проблему с поставками бензина в ключевом регионе. На встрече в Кремле 11 ноября он обсудил с главой Крыма Сергеем Аксеновым острые вопросы республики. Как объяснил URA.RU замгендиректора Института национальной энергетики Александр Фролов, ситуацию с топливом удалось стабилизировать, но искоренить проблему может только заход на полуостров крупных нефтяных компаний и сейчас — самое время.
«Начнем с социально-экономического положения», — сказал Путин, поприветствовав Аксенова. Первой темой в докладе главы Крыма стал экономический рост региона. Одним из его драйверов Аксенов назвал национальные проекты. Руководитель региона также рассказал о поддержке предпринимательства, строительстве дорог, планах по запуску трех экотехнопарков, открытии новых школ в Евпатории, Феодосии и Симферопольском районе.
В Крыму «не все гладко», признал Сергей Аксенов
Фото: Владимир Андреев © URA.RU
«Школы, надеюсь, строите уже по новым нашим общероссийским стандартам?» — поинтересовался Путин. Аксенов подтвердил, что «последняя школа уже соответствует».
В конце встречи Аксенов заверил президента, что Крым не подведет, готов к любым ситуациям. При этом он добавил, что «не все идеально, не все гладко».
“Есть и острые вопросы, сейчас поговорим об этом. Спасибо”, — сказал Путин. Далее встреча проходила уже в закрытом формате.
Крымчане столкнулись с дефицитом бензина
Фото: Илья Московец © URA.RU
Одним из острейших вопросов последних месяцев для крымчан стала проблема с поставками бензина. Перебои возникли с конца августа, в конце сентября Аксенов сообщил, что на всех заправках без исключения в одни руки будут продавать не более 30 литров бензина, уже спустя пару дней этот порог снизили до 20 литров.
В это же время, 1 октября, Аксенов встречался с министром энергетики Сергеем Цивилевым и обещал направить Путину предложения по решению проблемы. Постепенно властям удалось стабилизировать ситуацию. В конце октября сняли ограничения на продажу. Глава крымского парламента Владимир Константинов отмечал 9 ноября, что «по бензину ситуация контролируемая». По его словам, для своевременного реагирования на вызовы в регионе круглосуточно работает штаб под руководством Аксенова.
Нефтяным компаниям пора признать Крым
Фото: Официальный сайт «Крымский мост»
Решение этой проблемы возможно через увеличение хранилищ и заход крупных нефтяных компаний в Крым, считает аналитик Александр Фролов. «Главная проблема Крыма и Севастополя заключается в отсутствии на полуострове крупнейших федеральных сетей. Если бы они там были, так называемого дефицита, скорее всего, не наблюдалось бы, либо же он носил такой же характер, как в других регионах, где ряд заправок прекратили продавать автобензины, но продавали дизельное топливо, при этом в целом нехватки топлива не было, — заявил эксперт. —
Дальнейшая работа в регионе должна проводиться в области расширения мощностей хранения, но такую работу необходимо вести в партнерстве с местными заправочными сетями. Возможно, каким-то сетям, которые теряют сейчас активы в Европе, стоит задуматься о том, что, может быть, уже и нечего терять, а международный статус не столь ценен. Это было бы смелым, неординарным и, возможно, даже своевременным шагом”.
Крымские власти знают причину проблем с бензином
Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU
Примечательно, что на эту проблему незадолго до кризиса указывал и Аксенов. 19 августа он выразил надежду, что ситуация с ценами на бензин в Крыму «выровняется с захождением крупных вертикально интегрированных компаний». По его словам, отсутствие крупных нефтетрейдеров означает для Крыма упущенные возможности.
По мнению Фролова, проблемы в Крыму возникли из-за того, что местные сети не хотели продавать бензин себе в убыток на фоне резкого роста биржевых котировок. При этом, цены за литр бензина на полуострове обычно на четыре рубля выше, чем в среднем в Южном федеральному округе.
Власти региона в этих условиях сработали довольно быстро, после переговоров с местными сетями топливо стало появляться, причем нормирование отпуска топлива позволило исключить реальный дефицит, потому что иначе люди с канистрами раскупили бы весь бензин, продолжил Фролов. «Единственное, что мог бы сделать тут федеральный центр — это помочь с созданием хранилищ топлива, которые в текущей ситуации нужны не только местным потребителям и не только отдыхающим», — отметил эксперт. Полностью решить проблему можно только через заход крупных сетей в Крым, вновь подчеркнул он.
Минфин США в октябре объявил о вводе санкций против ЛУКОЙЛа и «Роснефти». 21 ноября истекает срок, который им дали на сворачивание операций. После этого ЛУКОЙЛ объявил о намерении продать свои зарубежные активы, за них в Европе началась «битва» среди иностранных компаний, пишет Bloomberg.
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.