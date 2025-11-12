В этом году Пассажу исполнился 161 год Фото: Tyyytty / Wikipedia / CC BY-SA 3.0

Ирбит — город с богатой историей и уникальным индустриальным наследием. Одной из его визитных карточек является Пассаж — главный павильон Ирбитской ярмарки, которая в XVII — начале XX веков была второй по масштабу в стране. Подробнее об особом здании за пределами Екатеринбурга — в материале URA.RU.

История создания

История пассажа началась в 1856 году, когда был заложен первый камень здания. Изначально планировалось приспособить его под театр: антрепренер Екатеринбургской труппы Василий Головин хотел, чтобы театральные ярмарочные представления проходили не в част­ном доме мещанина Федулова, а в специальном поме­щении. Но впоследствии здание решили отдать под торговые помещения — Головин отказался платить за один сезон арендную плату в 600 рублей.

Изначально здание должно было иметь не торговое предназначение Фото: Vyacheslav Bukharov / Wikipedia / CC BY-SA 4.0

Строительство Пассажа завершилось к ярмарке 1864 года, обошлось оно в 60 тысяч рублей. Автор проекта неизвестен, но здание, несомненно, стало архитектурной жемчужиной города.

Продолжение после рекламы

Пассаж — центр ярмарочной торговли

В день открытия ярмарки у Пассажа собиралась толпа торговцев и духовенство, которое оказывалось возле здания после крестного хода. Тут же начиналось торжественное молебствие, а после на высо­кой мачте Пассажа поднимался флаг, который символизировал начало торговли. Этот ритуал был окружен поверьями: например, считалось, что если флаг запутается, ярмарка затянется, развернулся сразу — будет успешной, повернулся в сторону Сибири — сулит благополучие.

Середину нижнего этажа здания занимал широкий зал с высоким потолком, а по бокам зала второго и верхнего ярусов были расположены десятки магазинов. В конце среднего левого яруса помещался ресторан, а на мостике второго этажа размещался духовой оркестр, который играл по вечерам. К слову, оркестр насчитывал до двадцати человек и исполнял увертюры, попурри, каватины, марши и вальсы. Пассаж напоминал московский ГУМ в миниатюре и был центром всей ярмарочной торговли.

Здесь можно было найти самые разнообразные товары: от оренбургских платков и музыкальных инструментов до драгоценных камней и микрофонографов — предшественников магнитофонов. Однако зайти в Пассаж мог не каждый. Два швейцара в форме зорко следили за входящими, не про­пуская людей в сермягах, зипунах и другой одежде про­стого люда.

В Пассаже также проводились благотворительные вечера: лотереи, балы-базары в пользу различных общественных организаций. Например, 19 февраля 1889 года здесь состоялся концерт выдающегося исполнителя русских народных песен и хорового дирижера Дмитрия Агренева-Славянского.

Фейерверк, едва не погубивший Пассаж

Больше всего люди, которые торговали в Пассаже, боялись пожаров. Чтобы обезопасить себя, они расставляли бочки с водой, а в 1913 году им на замену пришли металлические баки по 1600 ведер каждый, от каждого шли трубы с кранами в разные части здания. Опасения торговцев были ненапрасными.

Здание от пожара уберегли быстрая реакция и ковер Фото: Размик Закарян © URA.RU

Однажды место в Пассаже занял некий человек, который продавал фейерверки, хлопушки и бенгальские огни. Чтобы показать товар лицом, он показывал его в действии. В один из таких дней продавец обронил огонь на товар, и все начало взрываться. К счастью, трагедии удалось избежать: находчивый человек накрыл пламя ковром. Ситуация разозлила других торговцев, и они выгнали коммерсанта.

Трагические страницы истории

В 1905 году Пассаж переживает новый виток истории — в Ирбит приезжает отец знаменитого советского писателя, революционер Александр Фадеев, который выступал против царя. В январе он организовал митинг, а через год в здании он решает провести съезд крестьян Ирбитского уезда. Но революционера, как и многих других делегатов, арестовали.

Продолжение после рекламы

После революции 1917 года в городе оказались белогвардейцы. Контр­разведка ловила их, и после избиения и допросов бросали в подвал Пассажа.

Стены Пассажа помнят и трагичные истории Фото: Эрлинг / Wikipedia / CC BY-SA 3.0

Пережив трагические события, здание вернулось к своим истокам: в 1922 году Ирбитская ярмарка возобновила свою дея­тельность. В 1937-1938 годах Пассаж приобрел мрачную изве­стность: здесь находилось управление СевУралЛАГА НКВД, ведавшее десятками лагерей, где томились тысячи репрессированных «врагов народа».

В годы Великой Отечественной войны в здании размещалось артиллерийское училище. Позже постройка вновь была наполнена товарами, продавцами и покупателями.

Возрождение Пассажа

С 2003 года в Пассаже вновь стали проводить Ирбитскую ярмарку, спустя 15 лет в Ирбите начались масштабные преобразования. Город возрождается, и здание не остается в стороне. С апреля 2022 года его реставрируют, при отделке используют аутентичные материалы, которые доставляют под заказ.

Во время реставрации строители обнаружили, что цокольный этаж был полностью утрачен, поэтому завалы разбирали не один месяц. Уже сейчас заметно преображение здания — на главный фасад здания вернули его историческое название «Пассажъ».

Сейчас в здании также располагаются различные магазины Фото: Размик Закарян © URA.RU