Тюменец получил условный срок за неуплату алиментов
Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU
Тюменец получил условный срок за неуплату алиментов в размере 173 тысяч рублей. Об этом URA.RU сообщили в объединенной пресс-службе судебной системы Тюменской области.
«Абатский районный суд рассмотрел уголовное дело в отношении тюменца, признанного виновным в совершении двух преступлений за неуплату средств на содержание несовершеннолетних детей. Установлено, что он был обязан выплачивать алименты на содержание несовершеннолетних детей в размере 1/6 и1/4 части заработка», — отмечено в судах.
Ранее мужчина уже привлекался к ответственности за неуплату долгов. В этом году у него образовались новые задолженности на общую сумму более 173 тысяч рублей.
На судебном заседании тюменец признал свою вину и раскаялся. Его приговорили к лишению свободы условно на срок семь месяцев. Решение суда уже вступило в законную силу.
