Логотип РИА URA.RU
  • Логотип РИА URA.RU
Реклама

Происшествия

Тюменец получил условный срок за неуплату алиментов

Тюменец уклонялся от уплаты алиментов на сумму более 173 тысяч рублей
11 ноября 2025 в 18:49
Изменение размера шрифта
  • Подписаться на нас в ВКонтакте
  • Подписаться на нас в Телеграм
  • Написать нам в Ватсап
  • Подписаться на нас в Одноклассники
Тюменец получил условный срок

Тюменец получил условный срок

Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Тюменец получил условный срок за неуплату алиментов в размере 173 тысяч рублей. Об этом URA.RU сообщили в объединенной пресс-службе судебной системы Тюменской области.

«Абатский районный суд рассмотрел уголовное дело в отношении тюменца, признанного виновным в совершении двух преступлений за неуплату средств на содержание несовершеннолетних детей. Установлено, что он был обязан выплачивать алименты на содержание несовершеннолетних детей в размере 1/6 и1/4 части заработка», — отмечено в судах.

Ранее мужчина уже привлекался к ответственности за неуплату долгов. В этом году у него образовались новые задолженности на общую сумму более 173 тысяч рублей. 

Продолжение после рекламы

На судебном заседании тюменец признал свою вину и раскаялся. Его приговорили к лишению свободы условно на срок семь месяцев. Решение суда уже вступило в законную силу.  

Ранее URA.RU сообщало о случае, когда жительница Тюмени обманом перевела себе 50 000 рублей со счета программиста-иностранца. Большую часть денег тюменка «просадила» на ставках.

Сохрани номер URA.RU — сообщи новость первым!

Подписаться на нас в ТелеграмНаписать нам в Ватсап

Как в Тюменской области проходит паводок, как ликвидируют его последствия, и какие компенсации получат пострадавшие? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Темы Тюмени», чтобы узнавать все новости первыми!

Подписаться
Следующий материал