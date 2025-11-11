Тюменец получил условный срок Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Тюменец получил условный срок за неуплату алиментов в размере 173 тысяч рублей. Об этом URA.RU сообщили в объединенной пресс-службе судебной системы Тюменской области.

«Абатский районный суд рассмотрел уголовное дело в отношении тюменца, признанного виновным в совершении двух преступлений за неуплату средств на содержание несовершеннолетних детей. Установлено, что он был обязан выплачивать алименты на содержание несовершеннолетних детей в размере 1/6 и1/4 части заработка», — отмечено в судах.

Ранее мужчина уже привлекался к ответственности за неуплату долгов. В этом году у него образовались новые задолженности на общую сумму более 173 тысяч рублей.

На судебном заседании тюменец признал свою вину и раскаялся. Его приговорили к лишению свободы условно на срок семь месяцев. Решение суда уже вступило в законную силу.