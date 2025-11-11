Диброва предложили отправить в психбольницу после инцидента с половым органом
Депутат Милонов подчеркнул, что необходимо узнать причины полуголого появления телеведущего на публике
Фото: Владимир Андреев © URA.RU
Телеведущего Дмитрия Диброва необходимо направить на лечение в психиатрическую клинику после его публичного появления с оголенными гениталиями. Об этом журналистам заявил депутат Госдумы Виталий Милонов.
«Если вдруг окажется, что Дибров является нудистом, тогда это его дело и он осознанно выдает подобные перформансы. Если же это не является частью его философии, то тогда уже приходится говорить о психическом расстройстве», — цитирует telegram-канал SHOT парламентария. Однако он подчеркнул, что изначально стоит узнать причины появления шоумена полуголым на публике.
После 16-летнего брака с Полиной Дибровой (Наградовой) телеведущий Дибров пережил развод, процесс продажи виллы «Полина» и ряд скандалов, связанных с его личной жизнью и публичными заявлениями. В последнее время имя Диброва упоминалось в контексте различных инцидентов, включая слухи о его участии в вечеринке «Город грехов» и готовности проводить поминки за деньги.
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.