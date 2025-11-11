Диброва предложили отправить в психбольницу после инцидента с половым органом

Депутат Милонов подчеркнул, что необходимо узнать причины полуголого появления телеведущего на публике Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Телеведущего Дмитрия Диброва необходимо направить на лечение в психиатрическую клинику после его публичного появления с оголенными гениталиями. Об этом журналистам заявил депутат Госдумы Виталий Милонов.

«Если вдруг окажется, что Дибров является нудистом, тогда это его дело и он осознанно выдает подобные перформансы. Если же это не является частью его философии, то тогда уже приходится говорить о психическом расстройстве», — цитирует telegram-канал SHOT парламентария. Однако он подчеркнул, что изначально стоит узнать причины появления шоумена полуголым на публике.